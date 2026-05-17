Для военнослужащих могут отменить один из налогов: детали

В Украине предложили ввести новую налоговую льготу для военнослужащих со статусом участника боевых действий (УБД). На правительственном портале появилась петиция с призывом освободить защитников от уплаты налога на недвижимость за так называемые лишние квадратные метры. Инициатива касается как жилой, так и нежилой недвижимости.

Автор обращения отмечает, что военные, которые принимали участие в боевых действиях, должны получить дополнительную поддержку от государства, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на текст петиции.

Налог на недвижимость для военных

Сейчас налог на недвижимость в Украине платят владельцы квартир и домов, площадь которых превышает установленные нормы — для квартиры это 60 квадратных метров, для домов — 120 кв. м. Платеж начисляется ежегодно, а его размер зависит от площади жилья и решений местных властей.

В петиции предлагают полностью освободить от этого налога военных, мобилизованных с 2014 года, которые имеют статус УБД. По мнению автора обращения, взыскание дополнительных налогов с людей, которые принимали участие в боевых действиях, является несправедливым.

Отдельно в документе говорится о распространении льготы на членов семей военных. Речь идет о семьях раненых, пленных, пропавших без вести и погибших защитников.

Также автор петиции призвал президента Украины, Верховную Раду и Кабмин поддержать изменения на законодательном уровне.

Как законно уменьшить налог на недвижимость

Украинцы, которые имеют квартиру или дом большой площади, в 2026 году могут существенно сократить сумму налога на недвижимость. Один из самых распространенных способов — оформление жилья в совместную собственность между членами семьи. В таком случае льготная площадь применяется отдельно к каждому совладельцу.

Например, если дом площадью 200 квадратных метров разделен между мужем и женой поровну, то каждый из них получает право на льготу в 120 квадратов. Из-за этого налог фактически может не начисляться вообще.

Есть еще один важный нюанс, о котором знают не все владельцы жилья. Если дом уже введен в эксплуатацию, но право собственности еще не внесено в Государственный реестр, налог на недвижимость начислять не должны. В такой ситуации может оставаться только земельный налог.

Недвижимость на оккупированных территориях

Владельцы жилья, расположенного на временно оккупированных территориях или в общинах, где продолжаются активные боевые действия, не должны платить налог на недвижимость.

Перечень таких населенных пунктов периодически обновляет Кабинет министров Украины, поэтому его следует проверять перед получением налоговых уведомлений.

Уведомление от налоговой

Расчет суммы налога на недвижимость проводит налоговая служба. До 1 июля 2026 года владельцы недвижимости должны получить официальное уведомление-решение. После этого на оплату дается 60 дней.

За просрочку предусмотрены штрафы: если задержка длится до месяца — придется доплатить 5% от суммы долга, а если дольше — уже 10%.

В то же время закон не обязывает человека самостоятельно исчислять налог, если налоговая не прислала соответствующее уведомление. То есть без официального документа требовать оплату автоматически не могут.

Как сообщали Новини.LIVE, в парламенте снова вернулись к теме долгосрочной мотивации военных, ведь нынешних выплат, по мнению депутатов, уже недостаточно для удержания людей на службе годами. Теперь обсуждают комплексную систему поддержки - от дополнительных бонусов и жилищных программ до налоговых льгот, бесплатного обучения и расширенного доступа к медицинским услугам для военнослужащих и их семей.

Также Новини.LIVE рассказывали, что государство и в дальнейшем сохраняет систему поддержки для украинских военных, которые имеют статус участника боевых действий. В июне для УБД продолжат действовать различные льготы и социальные гарантии — от компенсаций на жилищно-коммунальные услуги до преимуществ в медицинском обеспечении, транспорте и получении отдельных государственных услуг.