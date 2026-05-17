Для військовослужбовців можуть скасувати один з податків: деталі

Український військовий та гроші. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Колаж: Новини.LIVE

В Україні запропонували запровадити нову податкову пільгу для військовослужбовців зі статусом учасника бойових дій (УБД). На урядовому порталі з’явилася петиція із закликом звільнити захисників від сплати податку на нерухомість за так звані зайві квадратні метри. Ініціатива стосується як житлової, так і нежитлової нерухомості.

Автор звернення наголошує, що військові, які брали участь у бойових діях, мають отримати додаткову підтримку від держави, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на текст петиції.

Податок на нерухомість для військових

Зараз податок на нерухомість в Україні сплачують власники квартир і будинків, площа яких перевищує встановлені норми — для квартири це 60 квадратних метрів, для будинків — 120 кв. м. Платіж нараховується щороку, а його розмір залежить від площі житла та рішень місцевої влади.

У петиції пропонують повністю звільнити від цього податку військових, мобілізованих із 2014 року, які мають статус УБД. На думку автора звернення, стягнення додаткових податків із людей, які брали участь у бойових діях, є несправедливим.

Окремо в документі йдеться про поширення пільги на членів сімей військових. Йдеться про родини поранених, полонених, зниклих безвісти та загиблих захисників.

Читайте також:

Також автор петиції закликав президента України, Верховну Раду та Кабмін підтримати зміни на законодавчому рівні.

Як законно зменшити податок на нерухомість

Українці, які мають квартиру або будинок великої площі, у 2026 році можуть суттєво скоротити суму податку на нерухомість. Один із найпоширеніших способів — оформлення житла у спільну власність між членами сім’ї. У такому випадку пільгова площа застосовується окремо до кожного співвласника.

Наприклад, якщо будинок площею 200 квадратних метрів поділений між чоловіком та дружиною порівну, то кожен із них отримує право на пільгу у 120 квадратів. Через це податок фактично може не нараховуватися взагалі.

Є ще один важливий нюанс, про який знають не всі власники житла. Якщо будинок уже введений в експлуатацію, але право власності ще не внесене до Державного реєстру, податок на нерухомість нараховувати не повинні. У такій ситуації може залишатися лише земельний податок.

Нерухомість на окупованих територіях

Власники житла, яке розташоване на тимчасово окупованих територіях або у громадах, де тривають активні бойові дії, не повинні сплачувати податок на нерухомість. Перелік таких населених пунктів періодично оновлює Кабінет міністрів України, тому його варто перевіряти перед отриманням податкових повідомлень.

Повідомлення від податкової

Розрахунок суми податку на нерухомість проводить податкова служба. До 1 липня 2026 року власники нерухомості мають отримати офіційне повідомлення-рішення. Після цього на оплату дається 60 днів.

За прострочення передбачені штрафи: якщо затримка триває до місяця — доведеться доплатити 5% від суми боргу, а якщо довше — вже 10%.

Водночас закон не зобов’язує людину самостійно обчислювати податок, якщо податкова не надіслала відповідне повідомлення. Тобто без офіційного документа вимагати оплату автоматично не можуть.

Як повідомляли Новини.LIVE, у парламенті знову повернулися до теми довгострокової мотивації військових, адже нинішніх виплат, на думку депутатів, уже недостатньо для утримання людей на службі роками. Тепер обговорюють комплексну систему підтримки — від додаткових бонусів і житлових програм до податкових пільг, безкоштовного навчання та розширеного доступу до медичних послуг для військовослужбовців і їхніх родин.

Також Новини.LIVE розповідали, що держава й надалі зберігає систему підтримки для українських військових, які мають статус учасника бойових дій. У червні для УБД продовжать діяти різні пільги та соціальні гарантії — від компенсацій на житлово-комунальні послуги до переваг у медичному забезпеченні, транспорті та отриманні окремих державних послуг.