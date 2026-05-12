Льготы для УБД с июня 2026 года: что будет с поддержкой от государства

Льготы для УБД с июня: какую поддержку гарантирует государство
Поддержка украинских военных, получивших статус участника боевых действий (УБД) со стороны государства остается системной. Так, в июне для них будет действовать ряд льгот. Речь идет не только о скидках на оплату коммунальных услуг.
Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.
Льготы для УБД в июне 2026 года
Украинские военные со статусом УБД могут пользоваться, как сообщали в Министерстве по делам ветеранов Украины, большим спектром социальных гарантий.
Например, защитникам доступны:
- бесплатные поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте;
- бесплатные лекарства (если есть рецепт от врача);
- санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
- бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных материалов);
- первоочередное обслуживание в больницах, аптеках и госучреждениях;
- ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.
Льготы УБД на коммунальные услуги
Это льгота гарантирована законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Она распространяется на:
- газ;
- свет;
- управление домом;
- воду;
- вывоз мусора.
Скидка начисляется не на весь объем потребления, а в пределах социальных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью). Относительно частного сектора — если без центрального отопления, льгота распространяется на приобретение твердого топлива (дров, брикетов) или сжиженного газа.
Жилье, кредиты и трудовые гарантии
Государство предлагает УБД улучшить жилищные условия, получив:
- жилье или земельный участок;
- льготный кредит на строительство или ремонт.
Также за УБД сохраняется рабочее место при сокращении, и предоставляется оплачиваемый отпуск до 14 дней.
Компенсация за аренду жилья для УБД
В июне получить компенсацию могут:
- Ветераны, чье жилье разрушено или осталось в оккупации.
- УБД, которые проходят длительную реабилитацию в другом регионе.
- Военные, недавно уволившиеся в запас и не имеющие собственной недвижимости по месту регистрации.
Размер компенсации пересматривается ежегодно, поскольку зависят от прожиточного минимума. В 2026 году самые большие компенсации можно получить в Киеве, Львове, Одессе.
Ранее Новини.LIVE писали, что военным компенсируют расходы за отпуск. В частности, в Киеве УБД могут получить по 12 000 гривен, если отдыхали в пределах Украины и сохранили чеки, квитанции и тому подобное. Кроме УБД на финпомощь могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).
Еще Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие в тылу, вероятно, будут получать большее денежное обеспечение. Ожидается, что их выплаты вырастут до 30 000 гривен с июня. Также вырастет зарплата у пехотинцев.