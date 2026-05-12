Льготы для УБД с июня: какую поддержку гарантирует государство

Дата публикации 12 мая 2026 16:21
Льготы для УБД с июня 2026 года: что будет с поддержкой от государства
Украинские военнослужащие, деньги, квитанции. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Поддержка украинских военных, получивших статус участника боевых действий (УБД) со стороны государства остается системной. Так, в июне для них будет действовать ряд льгот. Речь идет не только о скидках на оплату коммунальных услуг.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Льготы для УБД в июне 2026 года

Украинские военные со статусом УБД могут пользоваться, как сообщали в Министерстве по делам ветеранов Украины, большим спектром социальных гарантий.

Например, защитникам доступны:

  • бесплатные поездки в городском, пригородном и междугородном транспорте;
  • бесплатные лекарства (если есть рецепт от врача);
  • санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;
  • бесплатное зубопротезирование (кроме драгоценных материалов);
  • первоочередное обслуживание в больницах, аптеках и госучреждениях;
  • ежегодное медицинское обследование и диспансеризацию.

Льготы УБД на коммунальные услуги

Это льгота гарантирована законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Она распространяется на:

Читайте также:
  • газ;
  • свет;
  • управление домом;
  • воду;
  • вывоз мусора.

Скидка начисляется не на весь объем потребления, а в пределах социальных норм (21 кв. м на человека + 10,5 кв. м на семью). Относительно частного сектора — если без центрального отопления, льгота распространяется на приобретение твердого топлива (дров, брикетов) или сжиженного газа.

Жилье, кредиты и трудовые гарантии

Государство предлагает УБД улучшить жилищные условия, получив:

  • жилье или земельный участок;
  • льготный кредит на строительство или ремонт.

Также за УБД сохраняется рабочее место при сокращении, и предоставляется оплачиваемый отпуск до 14 дней.

Компенсация за аренду жилья для УБД

В июне получить компенсацию могут:

  1. Ветераны, чье жилье разрушено или осталось в оккупации.
  2. УБД, которые проходят длительную реабилитацию в другом регионе.
  3. Военные, недавно уволившиеся в запас и не имеющие собственной недвижимости по месту регистрации.

Размер компенсации пересматривается ежегодно, поскольку зависят от прожиточного минимума. В 2026 году самые большие компенсации можно получить в Киеве, Львове, Одессе.

Ранее Новини.LIVE писали, что военным компенсируют расходы за отпуск. В частности, в Киеве УБД могут получить по 12 000 гривен, если отдыхали в пределах Украины и сохранили чеки, квитанции и тому подобное. Кроме УБД на финпомощь могут рассчитывать и внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Еще Новини.LIVE сообщали, что украинские военнослужащие в тылу, вероятно, будут получать большее денежное обеспечение. Ожидается, что их выплаты вырастут до 30 000 гривен с июня. Также вырастет зарплата у пехотинцев.

Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
