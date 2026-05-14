Льгота для УБД по уплате судебного сбора: в каких делах действует

Участники боевых действий в Украине в 2026 году все чаще обращаются в суды из-за пенсий, льгот и социальных выплат. При этом многие даже не знают, что в части дел государство позволяет не платить судебный сбор. Но эта льгота работает не всегда и зависит от самой категории спора.

Из-за этого часть ветеранов ошибочно считает, что освобождение действует автоматически в любом судебном процессе, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

Когда УБД не платят судебный сбор

В статье 5 закона Украины "О судебном сборе" сказано, что участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, Герои Украины и пострадавшие участники Революции Достоинства могут быть освобождены от уплаты судебного сбора.

Льгота действует по делам, которые непосредственно касаются социальной защиты, уточняется в статье 22 закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Чаще всего речь идет о:

Перерасчете и индексации пенсионных выплат. Взыскание задолженности за боевые выплаты или компенсации. Споры о начислении льгот на коммуналку. Подтверждение боевого стажа для выхода на пенсию.

Важным шагом стало решение Верховного Суда, которое поставило точку в спорах с чиновниками. Судьи подтвердили: если дело хоть как-то касается социальной защиты ветерана, требовать с него деньги за подачу иска — незаконно. Это касается даже компенсаций за задержку выплат, ведь это тоже часть вашей социальной безопасности.

Когда УБД платит судебный сбор

В то же время статус участника боевых действий не означает полного освобождения от всех судебных расходов. Если дело не касается социальной защиты или ветеранских гарантий, судебный сбор придется платить на общих основаниях.

Сбор придется платить, если подается иск о:

разводе или разделе семейного имущества;

взыскании алиментов;

долги по кредитам или микрозаймам;

гражданском ущербе после ДТП.

Даже если льгота формально не действует, ветеран может попросить суд об освобождении от сбора, его уменьшении или рассрочке. Для этого нужно подать соответствующее ходатайство и подтвердить сложное финансовое состояние.

Суд обычно учитывает доходы человека, наличие иждивенцев, расходы на лечение и другие жизненные обстоятельства.

Как сообщали Новини.LIVE, статус участника боевых действий в Украине дает право на постоянные государственные льготы и социальные гарантии. Однако в законодательстве предусмотрены отдельные случаи, при которых человек может потерять этот статус и, соответственно, доступ к части льгот. Чаще всего это связано с решением суда, выявлением ложных данных или пересмотром оснований для предоставления статуса.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Пенсионном фонде напомнили, при каких условиях участники боевых действий могут оформить пенсию в 2026 году раньше общего пенсионного возраста. В ведомстве уточнили, какие доплаты и льготы предусмотрены для УБД после назначения выплат и от чего зависит их размер.