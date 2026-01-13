Видео
Льготы на ЖКУ — какой доход семьи гарантирует скидку в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 08:50
Льготы на коммуналку 2026 — какой доход семьи дает право на скидку
Калькулятор в руках, квитанции на ЖКУ и деньги. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году изменился размер совокупного дохода семьи, дающий право на льготу по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал новый показатель, от которого будет зависеть скидка.

Об этом рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию ПФУ.

Расчет права на коммунальную льготу

Льготы на жилищно-коммунальные услуги предоставляют для граждан с учетом среднемесячного общего дохода всей семьи. Он не должен превышать порог, дающий право на налоговую социальную льготу.

Согласно нормам Налогового кодекса, социальную льготу применяют, если доходы домохозяйства не превышают прожиточный минимум для трудоспособного лица на 1 января отчетного года, умноженный на 1,4 и округленный до ближайших 10 грн.

В 2026 году размер прожиточного минимума для трудоспособного лица вырос с 3028 грн до 3328 грн. Учитывая это, максимальный доход для получения права на льготу будет рассчитываться следующим образом:

  • 3328 грн × 1,4 = 4659,2 грн (округлено до 4,66 тыс. грн).

Как свидетельствует подсчет, в 2026 году право на льготу с доходом учитывается для семей, среднемесячный общий доход которых на одного члена не будет превышать 4,66 тыс. грн.

В случае превышения установленного порога льготник сможет обратиться за назначением субсидии.

Право на льготу без учета доходов и другие нюансы

В то же время, в 2026 году несколько категорий граждан будут иметь право в дальнейшем получать жилищно-коммунальные льготы независимо от дохода. Речь идет о:

  • участниках боевых действий (УБД);
  • лицах с инвалидностью вследствие войны;
  • членах семьи погибших защитников Украины.

Чтобы оформить льготы на ЖКХ, нужно подать заявление с пакетом документов в Пенсионный фонд:

  • онлайн (через портал PFU.gov.ua/приложение);
  • офлайн (лично/почтой), или же в ЦПАУ.

Для этого необходимо иметь удостоверение льготника и другие документы с подтверждением права на льготы, которые можно подавать как в электронном виде, так и в бумажном.

В случае назначения помощи в виде льготы средства будут поступать на банковский счет.

Ранее мы писали, что для некоторых украинцев доступны два вида государственной помощи в оплате коммунальных услуг. Известно, какая поддержка имеет большие преимущества.

Также мы сообщали, какой нужен документ для УБД, чтобы иметь право на льготы на коммунальные услуги. Скидка в оплате может быть предоставлена при соблюдении определенных условий.

коммунальные услуги ЖКХ деньги льготы помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
