Головна Фінанси Пільги на ЖКП — який дохід родини гарантує знижку у 2026 році

Пільги на ЖКП — який дохід родини гарантує знижку у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 13 січня 2026 08:50
Пільги на комуналку 2026 — який дохід родини дає право на знижку
Калькулятор в руках, квитанції на ЖКП та гроші. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році змінився розмір сукупного доходу родини, що дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав новий показник, від якого залежатиме знижка.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на інформацію ПФУ.

Читайте також:

Розрахунок права на комунальну пільгу 

Пільги на житлово-комунальні послуги надають для громадян з урахуванням середньомісячного загального доходу всієї родини. Він не повинен перевищувати поріг, що дає право на податкову соціальну пільгу. 

Згідно з нормами Податкового кодексу, соціальну пільгу застосовують, якщо доходи домогосподарства не перевищують прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, який помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.

У 2026 році розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи зріс з 3028 грн до 3328 грн. З огляду на це, максимальний дохід для отримання права на пільгу розраховуватиметься наступним чином:

  • 3328 грн × 1,4 = 4659,2 грн (округлено до 4,66 тис. грн).

Як свідчить підрахунок, у 2026 році право на пільгу з доходом враховується для родин, середньомісячний загальний дохід яких на одного члена не перевищуватиме 4,66 тис. грн.

У разі перевищення встановленого порогу пільговик зможе звернутися за призначенням субсидії.

Право на пільгу без врахування доходів та інші нюанси

Водночас, у 2026 році кілька категорій громадян матимуть право надалі отримувати житлово-комунальні пільги незалежно від доходу. Йдеться про:

  • учасників бойових дій (УБД);
  • осіб з інвалідністю унаслідок війни;
  • членів родини загиблих захисників України.

Щоб оформити пільги на ЖКГ, потрібно подати заяву з пакетом документів до Пенсійного фонду:

  • онлайн (через портал PFU.gov.ua/застосунок);
  • офлайн (особисто/поштою), або ж до ЦНАП.

Для цього необхідно мати посвідчення пільговика та інші документи з підтвердженням права на пільги, які можна подавати як в електронному вигляді, так і в паперовому.

У разі призначення допомоги у вигляді пільги кошти будуть надходити на банківський рахунок.

Раніше ми писали, що для деяких українців доступні два види державної допомоги в оплаті комунальних послуг. Відомо, яка підтримка має більші переваги. 

Також ми повідомляли, який потрібен документ для УБД, щоб мати право на пільги на комунальні послуги. Знижка в оплаті може бути надана за дотримання певних умов. 

Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
