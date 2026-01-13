Пільги на комуналку 2026 — який дохід родини дає право на знижку

Пільги на ЖКП — який дохід родини гарантує знижку у 2026 році
У 2026 році змінився розмір сукупного доходу родини, що дає право на пільгу з оплати житлово-комунальних послуг (ЖКП). Пенсійний фонд України (ПФУ) назвав новий показник, від якого залежатиме знижка.
Розрахунок права на комунальну пільгу
Пільги на житлово-комунальні послуги надають для громадян з урахуванням середньомісячного загального доходу всієї родини. Він не повинен перевищувати поріг, що дає право на податкову соціальну пільгу.
Згідно з нормами Податкового кодексу, соціальну пільгу застосовують, якщо доходи домогосподарства не перевищують прожиткового мінімуму для працездатної особи на 1 січня звітного року, який помножений на 1,4 та округлений до найближчих 10 грн.
У 2026 році розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи зріс з 3028 грн до 3328 грн. З огляду на це, максимальний дохід для отримання права на пільгу розраховуватиметься наступним чином:
- 3328 грн × 1,4 = 4659,2 грн (округлено до 4,66 тис. грн).
Як свідчить підрахунок, у 2026 році право на пільгу з доходом враховується для родин, середньомісячний загальний дохід яких на одного члена не перевищуватиме 4,66 тис. грн.
У разі перевищення встановленого порогу пільговик зможе звернутися за призначенням субсидії.
Право на пільгу без врахування доходів та інші нюанси
Водночас, у 2026 році кілька категорій громадян матимуть право надалі отримувати житлово-комунальні пільги незалежно від доходу. Йдеться про:
- учасників бойових дій (УБД);
- осіб з інвалідністю унаслідок війни;
- членів родини загиблих захисників України.
Щоб оформити пільги на ЖКГ, потрібно подати заяву з пакетом документів до Пенсійного фонду:
- онлайн (через портал PFU.gov.ua/застосунок);
- офлайн (особисто/поштою), або ж до ЦНАП.
Для цього необхідно мати посвідчення пільговика та інші документи з підтвердженням права на пільги, які можна подавати як в електронному вигляді, так і в паперовому.
У разі призначення допомоги у вигляді пільги кошти будуть надходити на банківський рахунок.
