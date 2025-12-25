Льготы на коммуналку для УБД — без какого документа не примут заявление

Калькулятор в руках, квитанции на ЖКУ и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Украинские военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на получение различных льгот от государства, в том числе на коммунальные услуги. Подавать заявление на получение скидки могут как сами защитники, так и их представители, в том числе один из супругов. Главное — иметь полный пакет необходимых документов.

Новини.LIVE рассказывают, как УБД оформить льготу на ЖКУ и без какого документа это сделать не удастся.

Реклама

Читайте также:

Какую скидку на коммуналку предоставляют УБД

Вопрос предоставления льгот военным регулирует закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Документ определяет, что участники боевых действий и члены их семей имеют право получить такие скидки:

75% — на квартплату;

75% — на газ, отопление, электроэнергию и другие коммунальные услуги;

75% — на топливо для дома, в котором нет централизованного отопления.

Для инвалидов войны скидка на все коммунальные услуги составляет 100%.

Льгота на отопление для УБД действует в пределах конкретной площади — 21 кв. м отапливаемой площади на каждое лицо, постоянно проживающее в жилом помещении и дополнительно 10,5 кв. м на семью. Эта норма удваивается, если семья состоит только из нетрудоспособных лиц — 42 кв. м на каждое лицо, имеющее право на скидку платы, и 21 кв. м на семью.

В какой форме предоставляется льгота

Сейчас льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг выплачиваются участникам боевых действий в денежной форме. При подаче заявления на назначение льготы нужно указать реквизиты личного счета, на который будут зачисляться средства. В противном случае Пенсионный фонд самостоятельно открывает льготнику счет в Ощадбанке и информирует его об этом.

Общий механизм предоставления льготы таков: потребитель сначала самостоятельно оплачивает полную стоимость жилищно-коммунальных услуг согласно платежным документам. После этого на банковскую карточку зачисляется сумма компенсации, соответствующая размеру льготы. В то же время следует учитывать, что в случае неуплаты коммунальных счетов начисление льготы может быть остановлено.

Как оформить льготы и какой документ обязателен

Чтобы получать компенсацию за коммуналку, УБД надо подать заявление в Пенсионный фонд Украины. Если военнослужащий, имеющий соответствующий статус, по каким-то причинам не имеет такой возможности, он может делегировать это членам семьи, на которых распространяется льгота. Например, нетрудоспособным отцу или матери, мужу или жене.

Ключевым документом для оформления льготы на ЖКУ является удостоверение участника боевых действий (можно предоставить копию). Без него ПФУ откажет в рассмотрении заявления.

Если заявление подает не лично УБД, нужно приложить документ, подтверждающий родственную связь — свидетельство о браке, свидетельство о рождении и т.д.

Кроме того, понадобятся:

копии паспортов и ИНН (УБД и лиц, которые с ним проживают);

справка о составе семьи (или выписка о месте проживания, которую можно заказать в Дії);

доказательство права собственности на недвижимость (или договор аренды);

квитанции на оплату коммунальных услуг.

Пенсионный фонд должен рассмотреть заявление в течение 10 дней и сообщить о принятом решении. Информацию о предоставленных льготах можно также проверить на веб-портале ПФУ.

Ранее мы рассказывали, какие льготы предоставляет государство женам УБД.

Также узнавайте, изменится ли что-то в вопросе предоставления льгот военным в 2026 году.