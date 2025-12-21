Видео
Скидки на коммуналку для УБД — изменится ли что-то в 2026 году

Скидки на коммуналку для УБД — изменится ли что-то в 2026 году

Дата публикации 21 декабря 2025 08:45
Государственная поддержка УБД в 2026 году — на какую помощь могут рассчитывать военные
Военнослужащие. Фото: УНИАН

В 2026 году в Украине ожидается много изменений. Например, прожиточный минимум вырастет с 2 920 до 3 209 гривен, также ожидается повышение государственной финпомощи на детей с инвалидностью. В то же время неизменной останется поддержка участников боевых действий (УБД) по предоставлению льгот на коммунальные услуги.

По Закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", военнослужащие будут получать привилегию и в 2026 году.

Какие коммунальные скидки будут действовать для военных в 2026 году

Речь идет о:

  • приобретении топлива для отопления домохозяйств, которые не подключены к централизованному отоплению;
  • оплату жилья (квартирную плату) в пределах норм — 21 кв. м на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на семью;
  • коммунальные услуги: газ, электроэнергию, воду, вывоз мусора и сжиженный газ в пределах установленных лимитов.

Если в семье нет никого, кроме нетрудоспособных людей, то скидка на газ, которым отапливается жилье, будет охватывать большую площадь: 42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м на домохозяйство.

Скидки на коммуналку остаются в силе и для тех, кто живет вместе с военным и является членом его семьи. Такими людьми могут быть:

  • дети до 18 лет;
  • муж или жена;
  • нетрудоспособные родители;
  • люди, над которыми ветеран опекается и ветерана, проживающие вместе с ним;
  • совершеннолетние неженатые дети с инвалидностью I или II группы;
  • человек, который ухаживает за ветераном с инвалидностью I группы (если он сам не в браке).

Льготы для УБД и членов их семьи, проживающих вместе с ними, предоставляются независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Что еще стоит знать

Напомним, что кроме жилищных льгот участники войны с Россией будут обеспечиваться и другими выплатами и льготами. Например, УБД могут предоставить заем на строительство, реконструкцию или капитальный ремонт жилых домов и подворных построек, освободить от уплаты налогов, сборов, пошлин и других платежей, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и так далее.

Ранее мы рассказывали о транспортных льготах для УБД в 2026 году. Так, защитники могут не покупать билеты на пригородные поезда, на весь пассажирский транспорт и не только. Узнавайте также, на какие льготы могут претендовать люди с инвалидностью в Украине.

коммунальные услуги льготы УБД военнослужащие
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
