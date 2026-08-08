Отпускные могут выплачивать уже после начала отпуска: украинцам разъяснили изменения в законодательстве

Женщина путешествует, деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Работающие украинцы привыкли к давней традиции: сначала отпускные — потом отдых. Но сейчас ориентироваться на это не стоит. В некоторых случаях деньги за отпуск могут поступить уже после того, как человек ушел отдыхать.

Когда работодатель имеет право так поступить и в каких случаях стоит требовать выплату ещё до начала отпуска, объяснили в Инспекции по вопросам труда и занятости населения, передает Новини.LIVE.

Несмотря на изменения в трудовом законодательстве, общее правило не изменилось. Кодекс законов о труде предусматривает, что работник должен получить отпускные еще до начала своего отпуска.

Впрочем, теперь закон допускает исключение. Если иной порядок выплаты прямо прописан в трудовом или коллективном договоре, работодатель может перечислить деньги уже после начала отпуска или в другой согласованный срок.

Что изменилось после 2022 года

Такая возможность была введена после изменений в Кодекс законов о труде, которые вступили в силу в июле 2022 года. Ранее закон требовал выплачивать отпускные исключительно до начала отпуска. Теперь стороны могут договориться о другом порядке, если он официально закреплен в документах предприятия.

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Например, в договоре может быть указано, что работник получает отпускные в ближайший день выплаты зарплаты или в другую определенную дату.

Одного приказа об отпуске недостаточно

Есть важный нюанс: одного приказа руководителя или даже заявления работника недостаточно. Если предприятие хочет выплачивать отпускные после начала отпуска, такая возможность должна быть прописана именно в трудовом или коллективном договоре.

В противном случае работодателю следует придерживаться общего правила — выплачивать средства ещё до начала отпуска.

Если отпуск понадобился срочно

В жизни бывают ситуации, когда человек просит отпуск буквально "на завтра". Если порядок выплаты уже определен договором, работодатель может произвести оплату в сроки, предусмотренные этим документом.

Если же таких условий нет, переносить выплату только на основании заявления работника нежелательно. Это может создать юридические риски для работодателя.

Могут ли оштрафовать работодателя

Сам факт того, что отпускные выплатили позже, еще не означает автоматического штрафа. Контролирующие органы учитывают, был ли нарушен установленный законом или договором срок, как долго длилась задержка и были ли надлежащим образом оформлены все документы.

Отдельные правила действуют и во время военного положения. Если работодатель докажет, что задержка произошла из-за боевых действий или других обстоятельств непреодолимой силы, его могут освободить от ответственности. Но выплатить работнику все причитающиеся средства после устранения таких обстоятельств он все равно обязан.

Что следует сделать работникам

Прежде чем уходить в отпуск, стоит поинтересоваться, какой порядок выплаты отпускных действует именно в вашей компании. Если в трудовом или коллективном договоре нет положения о других сроках, вы имеете полное право ожидать, что деньги поступят еще до начала отдыха.

Если же работодатель выплатил отпускные позже без законных оснований, работник может обратиться за защитой своих трудовых прав.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что некоторые работники государственных органов и органов местного самоуправления могут получить материальную помощь на оздоровление в размере среднемесячной зарплаты. Такую выплату предоставляют только при оформлении ежегодного отпуска, а ее размер определяют по специальному порядку расчета или, при определенных условиях, исходя из должностного оклада.

Также Новини.LIVE писали, что мошенники охотятся за туристами. Они выманивают деньги с помощью фейковых объявлений об аренде жилья, продаже билетов, "горячих турах" и вымышленных распродажах. В МВД призывают проверять продавцов и сайты перед оплатой, не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать реквизиты банковской карты и коды из SMS.