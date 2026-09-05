Права працівників з дітьми у 2026 році: які трудові гарантії мають батьки та що заборонено роботодавцям

Працююча мати з дитиною. Фото: Magnific

Багато батьків поєднують роботу і виховання дітей. Тому для них важливо, щоб роботодавець враховував їхні сімейні обставини. Українське законодавство передбачає для таких працівників додаткові відпустки, перерви, обмеження щодо надурочних робіт і відряджень, а в окремих випадках — особливий захист від звільнення.

Про це розповідає Новини.LIVE за інформацією Інспекції з питань праці та зайнятості населення.

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Перерви для годування дитини

Жінки, які мають дитину віком до півтора року, мають право не лише на звичайну перерву для відпочинку та харчування. Стаття 183 КЗпП передбачає додаткові перерви для годування дитини. Такі перерви мають надаватися щонайменше кожні три години та тривати не менше 30 хвилин. Якщо дітей двоє або більше, тривалість кожної перерви має бути не меншою за годину.

Важливо, що цей час входить до робочого та оплачується за середнім заробітком. Конкретний графік перерв погоджують із роботодавцем та профспілкою, якщо вона є, при цьому враховуються побажання матері.

Додаткові дні відпустки для батьків

Для працівників, які виховують дітей, передбачені і додаткові оплачувані відпустки. Зокрема, один із батьків може отримати до 10 календарних днів додаткової соціальної відпустки на рік, а за певних обставин загальна тривалість може сягати 17 днів. Право на неї, зокрема, мають батьки, які виховують двох або більше дітей віком до 15 років, дитину з інвалідністю, а також одинокі матері чи батьки.

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Окремо передбачена відпустка для усиновлювачів. Вона може тривати 56 календарних днів, а при усиновленні двох і більше дітей — до 70 днів. Є також відпустка у зв’язку з народженням дитини тривалістю до 14 календарних днів. Нею може скористатися батько дитини, а в передбачених законом випадках — інший повнолітній член сім’ї, який фактично доглядає за дитиною.

Коли роботодавець не може затримати батьків після роботи

Вагітних жінок і матерів, які виховують дітей до 3 років не можна залучати до нічних, надурочних робіт, роботи у вихідні дні чи направляти у відрядження. Якщо ж працівник має дитину віком від 3 до 14 років або дитину з інвалідністю, залучення до надурочних робіт чи відрядження можливе лише за його згодою.

Через що не можуть відмовити в роботі

Окремі гарантії діють вже під час працевлаштування. Роботодавець не має права відмовляти жінці у прийнятті на роботу або зменшувати їй зарплату через вагітність чи наявність дитини віком до трьох років. Для одиноких матерів захист поширюється на випадки, коли вони виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю.

Якщо людині відмовили в роботі з таких причин, вона може вимагати письмово пояснити причину відмови. Таке рішення можна оскаржити в суді.

Кого захищають від звільнення

Роботодавець не може звільнити з власної ініціативи вагітну жінку, жінку, яка має дитину до 3 років, а в передбачених законом випадках — до 6 років. Захист також поширюється на одиноких матерів і батьків, які виховують дитину до 14 років або дитину з інвалідністю.

Винятком є повна ліквідація підприємства. Але навіть тоді працівнику мають забезпечити обов’язкове працевлаштування. Гарантії діють і після завершення строкового трудового договору. Якщо договір закінчився, роботодавець у передбачених законом випадках має працевлаштувати працівника. На період пошуку нової роботи за ним зберігається середня зарплата, але не більш як на три місяці.

Пільги стосуються не лише матерів

Важливо, що соціальні гарантії у сфері праці не обмежуються лише жінками. Стаття 186-1 КЗпП поширює передбачені законодавством гарантії та пільги на інших працівників, які фактично виконують сімейні обов’язки. Йдеться, зокрема, про батьків, які виховують дітей без матері, опікунів і піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів.

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