Субсидии в 2026 году — в ПФУ напомнили об обязанностях украинцев перед государством

Субсидианты теряют помощь — как можно избежать в 2026 году
Граждане, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны самостоятельно следить за актуальностью поданной ранее информации. В случае появления изменений, влияющих на право на помощь, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекратить начисление выплат и истребовать излишне начисленные средства.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПФУ.
Обязанности субсидиантов перед государством в 2026 году
Как отмечают в Пенсионном фонде, субсидианты по закону должны в течение 30 дней с момента появления каких-либо изменений, влияющих на назначение субсидии, проинформировать об этом представителей ПФУ.
В частности, такая необходимость может возникнуть в случае изменений в составе зарегистрированных в жилье граждан. Также необходимо информировать об изменении их социального статуса, состава домохозяйства. Кроме того, нужно сообщать о следующих обстоятельствах:
- если произошло изменение в перечне получаемых коммунуслуг, условиях их предоставления;
- в случае смены управляющего, исполнителя коммунуслуг, образовалось объединение;
- в случае осуществления единовременной покупки на сумму более 100 тыс. грн, недвижимость более чем 100 тыс. грн;
- в случае покупки, в частности в кредит, генерирующей установки более 150 тыс. грн;
- если было приобретено право собственности на транспорт (кроме мопеда и прицепа), жилье в городе/в поселках городского типа;
- в случае осуществления операции по покупке иностранной валюты, металлов на сумму более 50 тыс. грн (в общем размере за 12 месяцев);
- если был получен разово доход в сумме, превышающей 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (кроме помощи от благотворителей, наследства, гранта и стипендии);
- если был открыт депозит на более 100 тыс. грн, или куплены облигации на такую же сумму;
- в случае потери права на субсидию на сверхурочную площадь жилья;
- если человек находился за границей более 60 дней;
- в случае сдачи в аренду жилья внутренне перемещенному лицу.
Правила уведомления органов ПФУ об изменениях
Граждане могут сообщать ПФУ об изменениях, которые влияют на назначение субсидии или льготы, онлайн. Нужно подать новое заявление и декларацию. Для этого необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи (КЭП). А также выполнить следующие шаги:
- зайти в раздел "Коммуникации с ПФУ;
- открыть "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
- выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
- внести данные и добавить отсканированные документы: (паспорт/идентификационный код);
- сформировать заявление, подписать;
- нажать "Отправить в ПФУ".
За обработкой заявления можно следить в собственном кабинете в разделе "Мои обращения".
