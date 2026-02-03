Видео
Україна
Главная Финансы Субсидианты теряют помощь — как можно избежать в 2026 году

Субсидианты теряют помощь — как можно избежать в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 февраля 2026 08:50
Субсидии в 2026 году — в ПФУ напомнили об обязанностях украинцев перед государством
Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Граждане, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны самостоятельно следить за актуальностью поданной ранее информации. В случае появления изменений, влияющих на право на помощь, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекратить начисление выплат и истребовать излишне начисленные средства.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ПФУ.

Читайте также:

Обязанности субсидиантов перед государством в 2026 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, субсидианты по закону должны в течение 30 дней с момента появления каких-либо изменений, влияющих на назначение субсидии, проинформировать об этом представителей ПФУ.

В частности, такая необходимость может возникнуть в случае изменений в составе зарегистрированных в жилье граждан. Также необходимо информировать об изменении их социального статуса, состава домохозяйства. Кроме того, нужно сообщать о следующих обстоятельствах:

  • если произошло изменение в перечне получаемых коммунуслуг, условиях их предоставления;
  • в случае смены управляющего, исполнителя коммунуслуг, образовалось объединение;
  • в случае осуществления единовременной покупки на сумму более 100 тыс. грн, недвижимость более чем 100 тыс. грн;
  • в случае покупки, в частности в кредит, генерирующей установки более 150 тыс. грн;
  • если было приобретено право собственности на транспорт (кроме мопеда и прицепа), жилье в городе/в поселках городского типа;
  • в случае осуществления операции по покупке иностранной валюты, металлов на сумму более 50 тыс. грн (в общем размере за 12 месяцев);
  • если был получен разово доход в сумме, превышающей 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (кроме помощи от благотворителей, наследства, гранта и стипендии);
  • если был открыт депозит на более 100 тыс. грн, или куплены облигации на такую же сумму;
  • в случае потери права на субсидию на сверхурочную площадь жилья;
  • если человек находился за границей более 60 дней;
  • в случае сдачи в аренду жилья внутренне перемещенному лицу.

Правила уведомления органов ПФУ об изменениях

Граждане могут сообщать ПФУ об изменениях, которые влияют на назначение субсидии или льготы, онлайн. Нужно подать новое заявление и декларацию. Для этого необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи (КЭП). А также выполнить следующие шаги:

  • зайти в раздел "Коммуникации с ПФУ;
  • открыть "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  • выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";
  • внести данные и добавить отсканированные документы: (паспорт/идентификационный код);
  • сформировать заявление, подписать;
  • нажать "Отправить в ПФУ".

За обработкой заявления можно следить в собственном кабинете в разделе "Мои обращения".

Ранее мы писали, что при определении размера субсидии принимают во внимание общий доход домохозяйства за месяц. Отдельно действуют правила для физлиц-предпринимателей.

Еще сообщалось, что в Нафтогазе требуют отдельный документ для получения субсидии на зиму. Речь идет о подтверждении отсутствия задолженности.

коммунальные услуги ЖКХ деньги помощь субсидии
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
