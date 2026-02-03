Субсидии в 2026 году — в ПФУ напомнили об обязанностях украинцев перед государством

Коммунальные платежки и деньги. Фото: Новини.LIVE

Граждане, получающие субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг, обязаны самостоятельно следить за актуальностью поданной ранее информации. В случае появления изменений, влияющих на право на помощь, Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может прекратить начисление выплат и истребовать излишне начисленные средства.

Обязанности субсидиантов перед государством в 2026 году

Как отмечают в Пенсионном фонде, субсидианты по закону должны в течение 30 дней с момента появления каких-либо изменений, влияющих на назначение субсидии, проинформировать об этом представителей ПФУ.

В частности, такая необходимость может возникнуть в случае изменений в составе зарегистрированных в жилье граждан. Также необходимо информировать об изменении их социального статуса, состава домохозяйства. Кроме того, нужно сообщать о следующих обстоятельствах:

если произошло изменение в перечне получаемых коммунуслуг, условиях их предоставления;

в случае смены управляющего, исполнителя коммунуслуг, образовалось объединение;

в случае осуществления единовременной покупки на сумму более 100 тыс. грн, недвижимость более чем 100 тыс. грн;

в случае покупки, в частности в кредит, генерирующей установки более 150 тыс. грн;

если было приобретено право собственности на транспорт (кроме мопеда и прицепа), жилье в городе/в поселках городского типа;

в случае осуществления операции по покупке иностранной валюты, металлов на сумму более 50 тыс. грн (в общем размере за 12 месяцев);

если был получен разово доход в сумме, превышающей 25-кратный прожиточный минимум для трудоспособных лиц (кроме помощи от благотворителей, наследства, гранта и стипендии);

если был открыт депозит на более 100 тыс. грн, или куплены облигации на такую же сумму;

в случае потери права на субсидию на сверхурочную площадь жилья;

если человек находился за границей более 60 дней;

в случае сдачи в аренду жилья внутренне перемещенному лицу.

Правила уведомления органов ПФУ об изменениях

Граждане могут сообщать ПФУ об изменениях, которые влияют на назначение субсидии или льготы, онлайн. Нужно подать новое заявление и декларацию. Для этого необходимо авторизоваться на сайте Пенсионного фонда с помощью электронной подписи (КЭП). А также выполнить следующие шаги:

зайти в раздел "Коммуникации с ПФУ;

открыть "Заявление на жилищную субсидию или льготу";

выбрать "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии";

внести данные и добавить отсканированные документы: (паспорт/идентификационный код);

сформировать заявление, подписать;

нажать "Отправить в ПФУ".

За обработкой заявления можно следить в собственном кабинете в разделе "Мои обращения".

