Перерасчет коммуналки — как сделать, если в квартире никто не живет

Человек держит в руках платежку за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

Из-за полномасштабной войны с РФ многие украинцы выехали за границу и до сих пор не вернулись домой. Из-за этого тысячи квартир в Украине остаются без хозяев, однако платежки за коммунальные услуги продолжают поступать.

В издании На пенсии рассказали, когда можно не платить за коммуналку и что для этого нужно.

Реклама

Читайте также:

Как не платить за коммуналку, если в квартире никто не живет

Если в квартире или доме есть счетчики на газ, воду, электроэнергию или тепло, оплату будут начислять по этим показателям. Соответственно, если жилье пустое, а услугами никто не пользуются — показатели будут оставаться постоянными.

Поэтому оплачивать коммунальные услуги не нужно, важно лишь ежемесячно передавать эти неизменные данные со счетчиков поставщикам. Тогда они будут понимать, что потребитель не пользовался услугами и будут начислять плату по нормам.

При этом абонентская плата все равно остается обязательной — ее начисляют независимо от проживания.

Если счетчиков нет, тогда, согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", потребителю могут пересчитать коммунальные услуги, если в жилье никто не жил более 30 календарных дней.

Для этого сначала необходимо обратиться с заявлением в ОСМД или управляющую компанию и получить акт о непроживании. Это основной документ, по которому уменьшаются или отменяются начисления на коммунальные услуги.

Как не платить за коммуналку, если выехали за границу

Если вы находитесь за границей, заявление можно подать: через "Дію";

отправить заказным письмом;

по электронной почте;

передать доверенным лицом.

В последнем случае нужно подробно прописать право доверенного лица на отстаивание интересов владельца квартиры в вопросах коммунальных услуг.

К заявлению также надо приложить копии паспорта с документами, подтверждающими, что вы находитесь в другой стране. Это:

загранпаспорт с отметками о пересечении границы или визы;

справки из консульства или украинской общины за рубежом;

билеты;

регистрация места жительства в другой стране.

Также подтвердить непроживание могут документы о службе в ВСУ или справка из больницы.

Когда получите акт и соберете доказательства о своем отсутствии в квартире, нужно подать соответствующие заявления поставщикам коммунальных услуг. В ответ вам пришлют подтверждение, что ваша заявка принята.

Ранее стало известно, что украинцам позволят платить только за реально полученные коммунальные услуги. Из-за атак россия на критическую инфраструктуру, Кабмин пересчитает плату за коммуналку. Узнавайте также, какими будут тарифы на газ в феврале 2026 года.