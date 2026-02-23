В Украине станет на одну коммунальную услугу меньше — когда и почему ее отменят

Платежка за коммуналку, разрушенный дом и деньги. Фото: Новини.LIVE.Коллаж: Новини.LIVE

В Украине в 2026 году может стать на одну коммунальную услугу меньше. Так, владельцев поврежденного или разрушенного жилья хотят освободить от оплаты за управление домом.

Как сообщает пресс-служба аппарата Верховной Рады Украины (ВРУ), Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал законопроект № 13155, относительно начисления для владельцев поврежденного или разрушенного жилья, передает Новини.LIVE.

Подробнее об отмене оплаты за управление домом

В документе предлагается, что жители, жилье которых было повреждено и в нем невозможно проживать во время войны, освобождаются от оплаты коммунальной услуги по управлению многоквартирным домом. Начисления не будут происходить пока продолжается военное положение и еще год после прекращения или отмены. То есть потребителям не нужно будет платить за услугу, которую они фактически не смогут получать.

В то же время, чтобы коммунальные предприятия не понесли серьезные убытки от таких нововведений, законопроект предлагает механизм компенсации расходов поставщикам услуг за счет:

государственного бюджета;

международной помощи;

будущих репараций от России.

Таким образом правительство не только поддержит граждан, пострадавших от последствий полномасштабной войны с РФ, но и попытается обеспечить бесперебойную работу систем ЖКУ.

Что еще стоит знать

Напомним, киевлянам пришлют обновленные платежки за отопление. В них учтут периоды, когда тепла не было из-за повреждений после массированных российских ударов по критической инфраструктуре столицы. В "Киевтеплоэнерго" говорят, что обновленные суммы киевляне получат в платежках, которые поступят в феврале.

Ранее стало известно, что пенсионеры, которые работали в сельской местности и живут там после выхода на пенсию, могут не платить за коммунальные услуги. Но чтобы получить льготу, надо выполнить определенные условия. Еще мы писали, какие семьи смогут оформить льготы на коммунальные услуги в 2026 году. Важно также помнить, что некоторым семьям льгота будет предоставляться автоматически.