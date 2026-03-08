Льготы в Украине — как многодетным семьям получить скидку на оплату коммунальных услуг

Семья с детьми и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Многодетным семьям в Украине в 2026 году продолжат предоставлять все необходимые соцвыплаты. Также за ними сохраняется право получить льготы на оплату коммунальных услуг.

Льготы на коммуналку для многодетных семей

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Одесской области, ссылаясь на статью 13 закона "Об охране детства" объяснили, что семьи, где есть трое и более детей, могут получить 50% скидку на:

оплату жилья в пределах норм, предусмотренных законодательством (21 кв. м общей площади жилья на каждого члена семьи, постоянно проживающего в жилом помещении (доме), и дополнительно 10,5 кв. м. на семью);

оплату за пользование коммунальными услугами (газоснабжение, электроснабжение и другие услуги) и стоимости сжиженного баллонного газа для бытовых нужд в пределах норм, определенных законодательством;

стоимости твердого и жидкого печного бытового топлива (если дома не имеют централизованного отопления, не используют для отопления природный газ или электрическую энергию).

Как получить льготы

В 2026 году льготы многодетным семьям предоставляются, если среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одного человека за последние полгода не превышает 4 660 гривен.

"Льгота предоставляется в течение года с месяца определения соответствующего права, но не более чем до последнего дня календарного года", — подчеркнули в ПФУ.

Претендовать на привилегии многодетные семьи могут независимо от вида жилья и формы собственности на него.

