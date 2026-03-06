Льготы на коммунальные услуги в апреле — какой доход может лишить скидок

Женщина, деньги и коммунальные платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В апреле текущего года для украинцев будут действовать правила предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) с ужесточенными требованиями к доходам. Только некоторые категории граждан будут иметь право получить помощь, независимо от среднемесячного совокупного заработка.

О том, какие будут действовать правила в вопросе льгот, рассказывают Новини.LIVE.

Какой доход может лишить льгот в апреле

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) в начале года обновил критерии, по которым теперь определяется, имею ли домохозяйства получать скидку на оплату жилья, природного газа, электроэнергии и других услуг.

В апреле ключевым показателем для права на помощь будет порог налоговой соцльготы, который в текущем году вырос до 4 660 грн на одного гражданина в домохозяйстве. Соответствующий уровень дохода будет пределом: в случае если уровень среднемесячного заработка семьи за последние шесть месяцев ее превысит, льгота не будет предоставляться.

Определяют доход по формуле, предусмотренной Налоговым кодексом, когда прожиточный минимум для трудоспособного лица умножают на коэффициент 1,4 и округляют до ближайших 10 грн. В 2026-м размер прожиточного минимума составляет 3 328 грн, поэтому граничный доход равен 4 660 грн.

Какие категории граждан имеют право на льготы

Согласно правилам, льготы могут предоставляться только тем гражданам, которые имеют особый статус по закону. А именно:

многодетные семьи;

чернобыльцы;

ветераны;

реабилитированные лица;

семьи погибших военных;

сельские пенсионеры (учителя, медики);

другие категории.

Например, многодетным семьям предусмотрено право на 50% скидку на оплату жилья и коммунуслуг, однако при условии соответствия дохода.

Кто получит льготы весной без учета дохода

Украинским законодательством закреплены несколько категорий граждан, на которых не распространяться требование о пределе дохода. Для них помощь будет предоставляться без учета уровня заработка за месяц. В списке:

участники боевых действий (УБД);

лица с инвалидностью вследствие войны;

члены семей погибших защитников.

Для таких лиц льготы переназначают независимо от материального состояния. В этом году Пенсионный фонд автоматически продлил льготы тем, кто получал их в 2025 году и отвечал обновленным критериям. У кого доход превышал порог — потеряли помощь.

