Жилищные субсидии для украинцев — ждут ли изменения в помощи с 1 апреля

Мужчина и женщина, коммунальные платежки. Фото: Freepik, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине решение о завершении отопительного сезона должны принимать органы местного самоуправления самостоятельно. За жилищной субсидией в апреле 2026 года должны обратиться те граждане, у которых изменились данные в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

О том, какие будут действовать правила в апреле, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на информацию Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Реклама

Читайте также:

Кто должен обратиться за назначением субсидии в апреле

Как правило, домохозяйства, которые получают субсидию в марте, выплату на следующий месяц начислят автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде информации, если не изменились данные об имущественном состоянии или составе домохозяйства, нет задолженности по оплате коммунальных услуг.

Некоторые категории граждан будут иметь право на субсидию по отдельному обращению с новым заявлением и декларацией о доходах/расходах.

Субсидианты обязаны сообщать об изменениях в составе домохозяйства или имущественном состоянии его членов в течение 30 дней, после чего размер выплаты будет пересчитан, иначе можно потерять помощь и граждане будут вынуждены вернуть переплату.

Субсидию могут оформить:

одно из зарегистрированных в жилье лиц, а в случае разделения лицевых счетов — каждый, на кого был открыт счет;

лицо, которое не зарегистрировано, однако фактически проживает в жилье на основании договора аренды (или по судебному решению);

переселенец, который не зарегистрирован в жилье, но фактически проживает там без заключенного договора аренды жилья (подтверждено справкой ВПЛ);

индивидуальный застройщик, если дом не принят в эксплуатацию, однако плату за ЖКУ начисляют;

представитель недееспособного лица/несовершеннолетнего ребенка.

Лично подать документы на назначение жилищной субсидии должны:

те, кто обращается впервые за субсидией;

у кого по состоянию произошли изменения в составе зарегистрированных лиц домохозяйства, составе семьи, изменения в перечне коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство;

кому ранее было отказано в назначении субсидии из-за задолженности, которая уже погашена, есть договор реструктуризации или обжаловано в суде.

Как учитывают доходы для субсидии

В частности, если жилищную субсидию назначили с начала неотопительного сезона, для расчета субсидии учитывают среднемесячный общий доход за третий и четвертый кварталы предыдущего календарного года.

При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Принимают во внимание следующие доходы:

заработную плату;

денежное обеспечение военнослужащих;

пенсию;

стипендию, кроме социальной, которую предоставляют детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки, и лицам из их числа;

соцвыплаты;

пособие по безработице, другие страховые выплаты;

денежные переводы, полученные из-за границы;

дивиденды от ценных бумаг;

другие доходы, деньги, полученные лицом от аренды земли, продажи имущества.

Как подать документы на помощь

Оформить субсидию можно, обратившись в органы Пенсионного фонда одним из следующих способов:

сервисный центр Пенсионного фонда;

по почте на адрес органа ПФУ;

онлайн — через портал е-услуг Пенсионного фонда.

Также документы на субсидию можно подать через уполномоченное лицо исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующей тергромады, центр предоставления админуслуг и через портал "Дія".

Ранее мы писали о том, когда отключат отопление в домах украинцев в 2026 году. В целом это зависит от среднесуточной температуры воздуха.

Еще сообщали, что потребители могут не платить за те дни, когда тепло или воду фактически не предоставляли. Поставщики коммунуслуг обязаны вести учет отсутствующих услуг, а обновленные суммы автоматически учитывают в следующих квитанциях.