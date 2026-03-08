Пільгив Україні — як надаватиметься знижка на комуналку багатодітним сім'ям у 2026 році

Сім'я з дітьми й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багатодітним сім'ям в Україні у 2026 році продовжать надавати усі необхідні соцвиплати. До того ж такі родини зможуть оформити пільги на оплату комунальних послуг.

Пільги на комуналку для багатодітних сімей

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області, посилаючись на статтю 13 закону "Про охорону дитинства" пояснили, що родини, де є троє й більше дітей, можуть отримати 50% знижку на:

оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю);

оплату за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;

вартості твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Як отримати пільги

У 2026 році пільги багатодітним сім’ям надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні пів року не перевищує 4 660 гривень.

"Пільга надається протягом року із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року", — підкреслили у ПФУ.

Претендувати на привілеї багатодітні сім’ї можуть незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Раніше ми писали, на яких умовах населенню надаватимуться комунальні пільги у квітні. Допомогу призначать лише кільком категоріям громадян. Ще розповідали, кому треба звертатися за призначенням субсидії у квітні 2026 року.