Головна Фінанси Пільги на комуналку багатодітним сім'ям — про який нюанс сказали у ПФУ

Пільги на комуналку багатодітним сім'ям — про який нюанс сказали у ПФУ

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 08:45
Пільгив Україні — як надаватиметься знижка на комуналку багатодітним сім'ям у 2026 році
Сім'я з дітьми й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Багатодітним сім'ям в Україні у 2026 році продовжать надавати усі необхідні соцвиплати. До того ж такі родини зможуть оформити пільги на оплату комунальних послуг.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Пільги на комуналку для багатодітних сімей 

У Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) в Одеській області, посилаючись на статтю 13 закону "Про охорону дитинства" пояснили, що родини, де є троє й більше дітей, можуть отримати 50% знижку на:

  • оплату житла в межах норм, передбачених законодавством (21 кв. м загальної площі житла на кожного члена сім'ї, який постійно проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. м. на сім'ю);
  • оплату за користування комунальними послугами (газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості скрапленого балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством;
  • вартості твердого та рідкого пічного побутового палива (якщо будинки не мають централізованого опалення, не використовують для опалення природний газ чи електричну енергію).

Як отримати пільги 

У 2026 році пільги багатодітним сім’ям надаються, якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї пільговика в розрахунку на одну особу за останні пів року не перевищує 4 660 гривень.

"Пільга надається протягом року із місяця визначення відповідного права, але не більше ніж до останнього дня календарного року", — підкреслили у ПФУ. 

Претендувати на привілеї багатодітні сім’ї можуть незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Раніше ми писали, на яких умовах населенню надаватимуться комунальні пільги у квітні. Допомогу призначать лише кільком категоріям громадян. Ще розповідали, кому треба звертатися за призначенням субсидії у квітні 2026 року.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
