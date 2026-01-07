Льготы на коммуналку в 2026 году — новая максимальная сумма дохода

Пожилые люди изучают документы. Фото: Freepik

С 1 января 2026 года в Украине изменился предельный уровень дохода, который дает право на льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Порог пересмотрели из-за роста прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Часть домохозяйств теперь снова может претендовать на государственную поддержку, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Как считают новый порог дохода

Право на льготы имеют семьи, в которых среднемесячный доход на одного человека не превышает предел налоговой социальной льготы. В 2026 году этот показатель пересчитали.

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц с 1 января составляет 3 328 грн. Его умножают на коэффициент 1,4. После округления предельный доход составил 4 660 грн на одного человека — именно этот уровень и является новым ориентиром для начисления льгот в 2026 году.

Если доход превышает лимит

В ПФУ объясняют, что в том случае, если среднемесячный доход на одного члена семьи выше 4 660 грн, автоматическое право на льготу теряется.

В то же время это не означает, что помощи не будет совсем. В таких случаях советуют обращаться за оформлением жилищной субсидии. Она рассчитывается индивидуально, с учетом доходов семьи и фактических расходов на коммунальные услуги.

Кому льготы сохраняются независимо от дохода

Обновление доходного порога не затрагивает отдельные категории граждан. Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг без учета доходов, как и раньше, предоставляются:

участникам боевых действий;

лицам с инвалидностью вследствие войны;

членам семей погибших защитников и защитниц Украины.

Подать заявление на льготу или субсидию можно дистанционно, через личный кабинет на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

