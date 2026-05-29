Главная Финансы Льготы на дрова и газ: кому государство поможет согреться зимой

Льготы на дрова и газ: кому государство поможет согреться зимой

Дата публикации 29 мая 2026 16:37
Льготы на дрова в 2026 году: кому компенсируют расходы на отопление
Женщина с дровами, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцы, которые греют свое жилье дровами или газом в баллонах, в 2026 году могут получить от государства помощь на покупку твердого топлива. Однако при определенных обстоятельствах в льготе откажут.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд в Николаевской области.

Кому компенсируют твердое топливо

Льгота назначается людям, которые:

  • не имеют централизованного отопления;
  • не используют газ или электроэнергию для индивидуального отопления;
  • отапливают жилье твердым топливом.

Речь идет о поддержке на покупку:

  • дров;
  • угля;
  • брикетов;
  • сжиженного газа в баллонах.

Сколько денег можно получить в 2026 году

Сумма зависит от категории льготника и размера льготной скидки.

Максимальные суммы в 2026 году:

  • твердое топливо — 4 602,57 гривны за тонну;
  • сжиженный газ — 460,26 гривны за один баллон.

При этом льготу на твердое топливо предоставляют из расчета:

  • одна тонна топлива в год.

Когда льготу могут не назначить

Для тех, кто уже получал международную помощь на дрова в прошлом отопительном сезоне, установлены ограничения.

В таком случае:

  • льготу на твердое топливо и газ могут не назначить;
  • или выплатят только компенсацию на жилищно-коммунальные услуги.

Речь идет о помощи, которая предоставлялась в соответствии с постановлением Кабмина №985 для жителей территорий боевых действий.

Какие документы нужны

Для оформления льготы нужно обратиться с заявлением с начала отопительного сезона.

К заявлению могут прилагаться:

  • справка о печном отоплении;
  • документы об использовании твердого топлива;
  • справка о получении или неполучении такой льготы по предыдущему месту жительства — если человек переехал.

Подать документы может:

  • сам льготник;
  • законный представитель.

Заставят ли возвращать помощь

Если вы уже получили деньги, а потом ваше жилье подключили к газо-, теплоснабжению или электроотоплению, возвращать уже полученные деньги не придется.

Но дальше вы уже будете получать другие льготы — на оплату коммунальных услуг.

Когда можно обратиться повторно

Если человек уже получил международную помощь на дрова, повторное обращение возможно:

  • на твердое топливо — со следующего отопительного сезона;
  • на топливо и коммунальные услуги — со следующего неотопительного сезона.

При этом, начиная с сезона 2026/27, органы соцзащиты будут проверять, получали ли вы международную помощь, еще до того, как назначат новую льготу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ окажет помощь семьям с детьми. Деньги выплатят детям, которые имеют инвалидность. Программа охватывает девять регионов Украины. Оповещение о выплате придет в "Дію".

Также Новини.LIVE писали, что украинцам с инвалидностью готовят доплату в размере 500 грн. На помощь могут рассчитывать граждане с регистрацией в Покровской громаде Донецкой области. Деньги дадут на социально-бытовые нужды и покупку продуктов питания.

отопительный сезон выплаты социальная помощь
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
