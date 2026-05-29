Льготы на дрова в 2026 году: кому компенсируют расходы на отопление

Украинцы, которые греют свое жилье дровами или газом в баллонах, в 2026 году могут получить от государства помощь на покупку твердого топлива. Однако при определенных обстоятельствах в льготе откажут.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд в Николаевской области.

Кому компенсируют твердое топливо

Льгота назначается людям, которые:

не имеют централизованного отопления;

не используют газ или электроэнергию для индивидуального отопления;

отапливают жилье твердым топливом.

Речь идет о поддержке на покупку:

дров;

угля;

брикетов;

сжиженного газа в баллонах.

Сколько денег можно получить в 2026 году

Сумма зависит от категории льготника и размера льготной скидки.

Максимальные суммы в 2026 году:

твердое топливо — 4 602,57 гривны за тонну;

сжиженный газ — 460,26 гривны за один баллон.

При этом льготу на твердое топливо предоставляют из расчета:

одна тонна топлива в год.

Когда льготу могут не назначить

Для тех, кто уже получал международную помощь на дрова в прошлом отопительном сезоне, установлены ограничения.

В таком случае:

льготу на твердое топливо и газ могут не назначить;

или выплатят только компенсацию на жилищно-коммунальные услуги.

Речь идет о помощи, которая предоставлялась в соответствии с постановлением Кабмина №985 для жителей территорий боевых действий.

Какие документы нужны

Для оформления льготы нужно обратиться с заявлением с начала отопительного сезона.

К заявлению могут прилагаться:

справка о печном отоплении;

документы об использовании твердого топлива;

справка о получении или неполучении такой льготы по предыдущему месту жительства — если человек переехал.

Подать документы может:

сам льготник;

законный представитель.

Заставят ли возвращать помощь

Если вы уже получили деньги, а потом ваше жилье подключили к газо-, теплоснабжению или электроотоплению, возвращать уже полученные деньги не придется.

Но дальше вы уже будете получать другие льготы — на оплату коммунальных услуг.

Когда можно обратиться повторно

Если человек уже получил международную помощь на дрова, повторное обращение возможно:

на твердое топливо — со следующего отопительного сезона;

на топливо и коммунальные услуги — со следующего неотопительного сезона.

При этом, начиная с сезона 2026/27, органы соцзащиты будут проверять, получали ли вы международную помощь, еще до того, как назначат новую льготу.

