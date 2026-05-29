Льготы на дрова в 2026 году: кому компенсируют расходы на отопление

Льготы на дрова и газ: кому государство поможет согреться зимой
Украинцы, которые греют свое жилье дровами или газом в баллонах, в 2026 году могут получить от государства помощь на покупку твердого топлива. Однако при определенных обстоятельствах в льготе откажут.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд в Николаевской области.
Кому компенсируют твердое топливо
Льгота назначается людям, которые:
- не имеют централизованного отопления;
- не используют газ или электроэнергию для индивидуального отопления;
- отапливают жилье твердым топливом.
Речь идет о поддержке на покупку:
- дров;
- угля;
- брикетов;
- сжиженного газа в баллонах.
Сколько денег можно получить в 2026 году
Сумма зависит от категории льготника и размера льготной скидки.
Максимальные суммы в 2026 году:
- твердое топливо — 4 602,57 гривны за тонну;
- сжиженный газ — 460,26 гривны за один баллон.
При этом льготу на твердое топливо предоставляют из расчета:
- одна тонна топлива в год.
Когда льготу могут не назначить
Для тех, кто уже получал международную помощь на дрова в прошлом отопительном сезоне, установлены ограничения.
В таком случае:
- льготу на твердое топливо и газ могут не назначить;
- или выплатят только компенсацию на жилищно-коммунальные услуги.
Речь идет о помощи, которая предоставлялась в соответствии с постановлением Кабмина №985 для жителей территорий боевых действий.
Какие документы нужны
Для оформления льготы нужно обратиться с заявлением с начала отопительного сезона.
К заявлению могут прилагаться:
- справка о печном отоплении;
- документы об использовании твердого топлива;
- справка о получении или неполучении такой льготы по предыдущему месту жительства — если человек переехал.
Подать документы может:
- сам льготник;
- законный представитель.
Заставят ли возвращать помощь
Если вы уже получили деньги, а потом ваше жилье подключили к газо-, теплоснабжению или электроотоплению, возвращать уже полученные деньги не придется.
Но дальше вы уже будете получать другие льготы — на оплату коммунальных услуг.
Когда можно обратиться повторно
Если человек уже получил международную помощь на дрова, повторное обращение возможно:
- на твердое топливо — со следующего отопительного сезона;
- на топливо и коммунальные услуги — со следующего неотопительного сезона.
При этом, начиная с сезона 2026/27, органы соцзащиты будут проверять, получали ли вы международную помощь, еще до того, как назначат новую льготу.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ окажет помощь семьям с детьми. Деньги выплатят детям, которые имеют инвалидность. Программа охватывает девять регионов Украины. Оповещение о выплате придет в "Дію".
Также Новини.LIVE писали, что украинцам с инвалидностью готовят доплату в размере 500 грн. На помощь могут рассчитывать граждане с регистрацией в Покровской громаде Донецкой области. Деньги дадут на социально-бытовые нужды и покупку продуктов питания.