Пільги на дрова у 2026 році: кому компенсують витрати на опалення

Українці, які гріють своє житло дровами чи газом у балонах, у 2026 році можуть отримати від держави допомогу на купівлю твердого палива. Однак за певних обставин у пільзі відмовлять.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд в Миколаївській області.

Кому компенсують тверде паливо

Пільга призначається людям, які:

не мають централізованого опалення;

не використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення;

опалюють житло твердим паливом.

Йдеться про підтримку на купівлю:

дров;

вугілля;

брикетів;

скрапленого газу в балонах.

Скільки грошей можна отримати у 2026 році

Сума залежить від категорії пільговика та розміру пільгової знижки.

Максимальні суми у 2026 році:

тверде паливо — 4 602,57 гривні за тонну;

скраплений газ — 460,26 гривні за один балон.

При цьому пільгу на тверде паливо надають з розрахунку:

одна тонна палива на рік.

Коли пільгу можуть не призначити

Для тих, хто вже отримував міжнародну допомогу на дрова у минулому опалювальному сезоні, встановлені обмеження.

У такому випадку:

пільгу на тверде паливо та газ можуть не призначити;

або виплатять лише компенсацію на житлово-комунальні послуги.

Йдеться про допомогу, яка надавалася відповідно до постанови Кабміну №985 для жителів територій бойових дій.

Які документи потрібні

Для оформлення пільги потрібно звернутися із заявою з початку опалювального сезону.

До заяви можуть додаватися:

довідка про пічне опалення;

документи про використання твердого палива;

довідка про отримання або неотримання такої пільги за попереднім місцем проживання — якщо людина переїхала.

Подати документи може:

сам пільговик;

законний представник.

Чи змусять повертати допомогу

Якщо ви вже отримали гроші, а потім ваше житло підключили до газо-, теплопостачання або електроопалення, повертати вже отримані гроші не доведеться.

Але далі ви вже будете отримувати інші пільги — на оплату комунальних послуг.

Коли можна звернутися повторно

Якщо людина вже отримала міжнародну допомогу на дрова, повторне звернення можливе:

на тверде паливо — з наступного опалювального сезону;

на паливо та комунальні послуги — з наступного неопалювального сезону.

При цьому, починаючи з сезону 2026/27, органи соцзахисту перевірятимуть, чи отримували ви міжнародну допомогу, ще до того, як призначать нову пільгу.

