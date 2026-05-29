Пільги на дрова у 2026 році: кому компенсують витрати на опалення

Пільги на дрова і газ: кому держава допоможе зігрітися взимку
Українці, які гріють своє житло дровами чи газом у балонах, у 2026 році можуть отримати від держави допомогу на купівлю твердого палива. Однак за певних обставин у пільзі відмовлять.
Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд в Миколаївській області.
Кому компенсують тверде паливо
Пільга призначається людям, які:
- не мають централізованого опалення;
- не використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення;
- опалюють житло твердим паливом.
Йдеться про підтримку на купівлю:
- дров;
- вугілля;
- брикетів;
- скрапленого газу в балонах.
Скільки грошей можна отримати у 2026 році
Сума залежить від категорії пільговика та розміру пільгової знижки.
Максимальні суми у 2026 році:
- тверде паливо — 4 602,57 гривні за тонну;
- скраплений газ — 460,26 гривні за один балон.
При цьому пільгу на тверде паливо надають з розрахунку:
- одна тонна палива на рік.
Коли пільгу можуть не призначити
Для тих, хто вже отримував міжнародну допомогу на дрова у минулому опалювальному сезоні, встановлені обмеження.
У такому випадку:
- пільгу на тверде паливо та газ можуть не призначити;
- або виплатять лише компенсацію на житлово-комунальні послуги.
Йдеться про допомогу, яка надавалася відповідно до постанови Кабміну №985 для жителів територій бойових дій.
Які документи потрібні
Для оформлення пільги потрібно звернутися із заявою з початку опалювального сезону.
До заяви можуть додаватися:
- довідка про пічне опалення;
- документи про використання твердого палива;
- довідка про отримання або неотримання такої пільги за попереднім місцем проживання — якщо людина переїхала.
Подати документи може:
- сам пільговик;
- законний представник.
Чи змусять повертати допомогу
Якщо ви вже отримали гроші, а потім ваше житло підключили до газо-, теплопостачання або електроопалення, повертати вже отримані гроші не доведеться.
Але далі ви вже будете отримувати інші пільги — на оплату комунальних послуг.
Коли можна звернутися повторно
Якщо людина вже отримала міжнародну допомогу на дрова, повторне звернення можливе:
- на тверде паливо — з наступного опалювального сезону;
- на паливо та комунальні послуги — з наступного неопалювального сезону.
При цьому, починаючи з сезону 2026/27, органи соцзахисту перевірятимуть, чи отримували ви міжнародну допомогу, ще до того, як призначать нову пільгу.
