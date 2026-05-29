Головна Фінанси Пільги на дрова і газ: кому держава допоможе зігрітися взимку

Пільги на дрова і газ: кому держава допоможе зігрітися взимку

Дата публікації: 29 травня 2026 16:37
Пільги на дрова у 2026 році: кому компенсують витрати на опалення
Жінка з дровами, гроші у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українці, які гріють своє житло дровами чи газом у балонах, у 2026 році можуть отримати від держави допомогу на купівлю твердого палива. Однак за певних обставин у пільзі відмовлять. 

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд в Миколаївській області.

Кому компенсують тверде паливо

Пільга призначається людям, які:

  • не мають централізованого опалення;
  • не використовують газ або електроенергію для індивідуального опалення;
  • опалюють житло твердим паливом.

Йдеться про підтримку на купівлю:

  • дров;
  • вугілля;
  • брикетів;
  • скрапленого газу в балонах.

Скільки грошей можна отримати у 2026 році

Сума залежить від категорії пільговика та розміру пільгової знижки. 

Максимальні суми у 2026 році:

  • тверде паливо — 4 602,57 гривні за тонну;
  • скраплений газ — 460,26 гривні за один балон.

При цьому пільгу на тверде паливо надають з розрахунку:

  • одна тонна палива на рік.

Коли пільгу можуть не призначити

Для тих, хто вже отримував міжнародну допомогу на дрова у минулому опалювальному сезоні, встановлені обмеження.

У такому випадку:

  • пільгу на тверде паливо та газ можуть не призначити;
  • або виплатять лише компенсацію на житлово-комунальні послуги.

Йдеться про допомогу, яка надавалася відповідно до постанови Кабміну №985 для жителів територій бойових дій.

Які документи потрібні

Для оформлення пільги потрібно звернутися із заявою з початку опалювального сезону.

До заяви можуть додаватися:

  • довідка про пічне опалення;
  • документи про використання твердого палива;
  • довідка про отримання або неотримання такої пільги за попереднім місцем проживання — якщо людина переїхала.

Подати документи може:

  • сам пільговик;
  • законний представник.

Чи змусять повертати допомогу

Якщо ви вже отримали гроші, а потім ваше житло підключили до газо-, теплопостачання або електроопалення, повертати вже отримані гроші не доведеться.

Але далі ви вже будете отримувати інші пільги — на оплату комунальних послуг.

Коли можна звернутися повторно

Якщо людина вже отримала міжнародну допомогу на дрова, повторне звернення можливе:

  • на тверде паливо — з наступного опалювального сезону;
  • на паливо та комунальні послуги — з наступного неопалювального сезону.

При цьому, починаючи з сезону 2026/27, органи соцзахисту перевірятимуть, чи отримували ви міжнародну допомогу, ще до того, як призначать нову пільгу. 

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ЮНІСЕФ надасть допомогу родинам з дітьми. Гроші виплатять дітям, які мають інвалідність. Програма охоплює дев'ять регіонів України. Сповіщення про виплату прийде у "Дію".

Також Новини.LIVE писали, що українцям з інвалідністю готують доплату у розмірі 500 грн. На допомогу можуть розраховувати громадяни з реєстрацією у Покровській громаді Донецької області. Гроші дадуть на соціально-побутові потреби та купівлю продуктів харчування.

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
