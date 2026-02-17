Работа в Украине — какие документы позволят не потерять льготы и гарантии работникам

Работник в офисе. Фото: Freepik

В Украине ряд категорий работников имеют право на предусмотренные законодательством льготы и гарантии, что необходимо подкрепить соответствующими документами. Речь идет об особом режиме работы, продолжительности отпусков, налогообложении, которые могут быть установлены при условии соблюдения определенных правил.

Документы для льгот и гарантий работников

Как отмечается, для подтверждения статуса работника и получения законных льгот и гарантий необходимо документальное подтверждение. При этом для различных ситуаций требуют отдельные пакеты документов.

Для работников с инвалидностью

Речь идет об одной из самых распространенных категорий. Для таких граждан понадобится специальное документальное сопровождение для применения льготной ставки ЕСВ (8,41%) и предоставления дополнительного отпуска.

Нужна справка к акту осмотра МСЭК (Медико-социальной экспертной комиссии) форма № 157-1/о, которая подтвердит группу, причину и срок установления группы инвалидности.

Также необходим обязательный документ "Индивидуальная программа реабилитации" (ИПР). В нем должны быть указаны рекомендации по условиям труда (в частности, удаленная работа, неполный рабочий день или правила по физической нагрузке).

Для лиц с семейными обязанностями

Эта категория может получить дополнительный социальный отпуск, налоговую социальную льготу, перерывы для матерей для кормления детей. В таком случае необходимы:

свидетельство о рождении (для получения налоговой социальной льготы или ежегодного дополнительного отпуска работникам, имеющим детей);

удостоверение многодетной семьи;

документ о подтверждении статуса одинокой матери/отца: выписка из ЗАГСа, судебное решение о лишении родительских прав, свидетельство о смерти (одного из родителей).

Для участников боевых действий (УБД) и ветеранов

Такой статус наделяет правом на дополнительный отпуск, продолжительностью 14 календарных дней в год с сохранением зарплаты, избежание увольнения в случае сокращения штата.

Нужно удостоверение участника боевых действий/удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны.

Для лиц, пострадавших из-за аварии на ЧАЭС

Предоставляется право на дополнительный отпуск и выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы независимо от стажа.

Нужно предоставить удостоверение "чернобыльца" определенной категории.

Когда могут не предоставить льготы для работников

В Гоструда отметили, что в случае непредоставления работником необходимых документов, работодатель не будет иметь правовых оснований и технических возможностей устанавливать предусмотренные льготы самостоятельно, даже если будет знать о статусе такого работника из других неофициальных источников.

Также непредоставление льгот грозит, если работодатель не придерживается алгоритма действий. Так, во избежание замечаний во время проверок инспекторов Гоструда, нужно соблюдать процедуру принятия документов:

Необходимо получить заявление о приеме на работу с просьбой работника установить льготный режим работы/предоставить гарантии. Обязательно проверить оригиналы документов и снять с них копии. Заверить копии подписью ответственного лица и печатью. Отразить условия труда в приказе о приеме (указав продолжительность ежегодного отпуска, учитывая льготные дни.

Что еще стоит знать работникам

В частности, если человек имеет инвалидность III группы, то можно претендовать на льготу по отдыху. По общим нормам ежегодный основной отпуск предоставляют продолжительностью 24 дня, тогда как для такой категории граждан — на два дня дольше обычного (то есть 26 календарных дней).

Кроме того, для лиц с инвалидностью вследствие войны предоставляют дополнительный отпуск с сохранением заработной платы — 14 календарных дней в течение года.

Также работодатель может за свой счет предоставить техсредства реабилитации, медицинские изделия, индивидуальные устройства, протезы, очки или слуховые аппараты.

