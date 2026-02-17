Робота в Україні — які документи дозволять не втратити пільги та гарантії працівникам

Працівник в офісі. Фото: Freepik

В Україні низка категорій працівників мають право на передбачені законодавством пільги та гарантії, що необхідно підкріпити відповідними документами. Йдеться про особливий режим роботи, тривалість відпусток, оподаткування, які можуть бути встановлені за умови дотримання певних правил.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

Документи для пільг та гарантій працівників

Як зазначається, для підтвердження статусу працівника та отримання законних пільг та гарантій необхідне документальне підтвердження. При цьому для різних ситуацій вимагають окремі пакети документів.

Для працівників з інвалідністю

Йдеться про одну з найпоширеніших категорій. Для таких громадян знадобиться спеціальний документальний супровід для застосування пільгової ставки ЄСВ (8,41%) та надання додаткової відпустки.

Потрібна довідка до акта огляду МСЕК (Медико-соціальної експертної комісії) форма № 157-1/о, що підтвердить групу, причину та термін встановлення групи інвалідності.

Також необхідний обов’язковий документ "Індивідуальна програма реабілітації" (ІПР). У ньому мають бути зазначені рекомендації щодо умов праці (зокрема, віддалена робота, неповний робочий день чи правила щодо фізичного навантаження).

Для осіб з сімейними обов’язками

Ця категорія може отримати додаткову соціальну відпустку, податкову соціальну пільгу, перерви для матерів для годування дітей. У такому разі необхідні:

свідоцтво про народження (для отримання податкової соціальної пільги або щорічної додаткової відпустки працівникам, які мають дітей);

посвідчення багатодітної сім'ї;

документ про підтвердження статусу самотньої матері/батька: витяг з РАЦСу, судове рішення про позбавлення батьківських прав, свідоцтво про смерть (одного з батьків).

Для учасників бойових дій (УБД) та ветеранів

Такий статус наділяє правом на додаткову відпустку, тривалістю 14 календарних днів на рік зі збереженням зарплати, уникнення звільнення у разі скорочення штату.

Потрібне посвідчення учасника бойових дій/посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Для осіб, які постраждали через аварію на ЧАЕС

Надається право на додаткову відпустку та виплату допомоги з тимчасової непрацездатності в розмірі 100% середньої заробітної плати незалежно від стажу.

Потрібно надати посвідчення "чорнобильця" певної категорії.

Коли можуть не надати пільги для працівників

У Держпраці зауважили, що в разі ненадання працівником необхідних документів, роботодавець не матиме правових підстав та технічних можливостей встановлювати передбачені пільги самостійно, навіть якщо знатиме про статус такого працівника з інших неофіційних джерел.

Також ненадання пільг загрожує, якщо роботодавець не дотримається алгоритму дій. Так, для уникнення зауважень під час перевірок інспекторів Держпраці, потрібно дотримуватися процедури прийняття документів:

Необхідно отримати заяву про прийняття на роботу з проханням працівника встановити пільговий режим роботи/надати гарантії. Обов’язково перевірити оригінали документів та зняти з них копії. Завірити копії підписом відповідальної особи та печаткою. Відобразити умови праці в наказі про прийняття (вказавши тривалість щорічної відпустки, враховуючи пільгові дні.

Що ще варто знати працівникам

Зокрема, якщо людина має інвалідність III групи, то можна претендувати на пільгу щодо відпочинку. За загальними нормами щорічну основну відпустку надають тривалістю 24 днів, тоді як для такої категорії громадян — на два дні довше від звичайної (тобто 26 календарних днів).

Окрім того, для осіб з інвалідністю внаслідок війни надають додаткову відпустку зі збереженням заробітної плати — 14 календарних днів протягом року.

Також роботодавець може за свій рахунок надати техзасоби реабілітації, медичні вироби, індивідуальні пристрої, протези, окуляри чи слухові апарати.

