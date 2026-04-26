Герой Украины: какие бытовые и коммунальные льготы предоставляются в 2026 году

Люди идут по улице, деньги.

После получения звания "Герой Украины" у человека появляется возможность оформить ряд льгот и привилегий. Такие же права имеют и родственники Героев Украины. Речь идет, например, о предоставлении коммунальных и бытовых льгот.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об этом подробнее.

Подробнее о льготах для Героев Украины

В законе "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" прописаны льготы для людей, получивших звание за героические поступки. Речь идет, в частности, о коммунальных и бытовых льготах. Например, Герои Украины имеют право на:

первоочередное улучшение жилищных условий, когда получат жилье;

бесплатный капремонт домов и квартир.

Также украинцы, награжденные орденом "Золотая Звезда", могут не оплачивать:

квартплату;

коммунальные услуги — водоснабжение, канализация, газ, электроэнергия, горячее водоснабжение, центральное отопление;

сжиженный баллонный газ для бытовых нужд.

Также они имеют право на бесплатную установку домашнего телефона и вневедомственной охранной сигнализации помещения.

Читайте также:

Что еще стоит знать

Напомним, тем, кто получил статус Героя Украины за героический поступок, выплачивают единовременное пособие в 166 400 гривен. Украинцы, награжденные Золотой Звездой, ежемесячно получают денежную помощь — три минимальные зарплаты. То есть в 2026 году им будут начислять по 25 941 гривен.

Как сообщали Новини.LIVE, в Украине действует обновленный порядок для назначения и выплаты единовременной денежной помощи, если погибает военнослужащий Вооруженных сил Украины. Так, общий размер финпомощи составляет 15 млн гривен. Зато государство ввело равномерный график выплат.

Еще Новини.LIVE писали, что этой весной украинцам доступны финансовые гранты до 216 000 гривен. Такие выплаты оформляет Датский совет по вопросам беженцев. Деньги предусмотрены для предпринимателей, бизнес которых пострадал во время войны.