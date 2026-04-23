Героїв України забезпечують виплатами й надбавками до пенсії: що про це відомо

В Україні державні нагороди та звання надає глава держави своїми указами. Найпрестижнішою держвідзнакою у нашій країні є звання Герой України. Так, громадяни, які здійснили героїчний вчинок, отримують орден Золота Зірка, а за визначні трудові досягнення їм вручають орден Держави.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Які виплати передбачені за звання Герой України

Якщо людина отримує статус Героя України за героїчний вчинок, то отримує одноразову грошову допомогу. Йдеться про виплату у розмірі 166 400 гривень. Якщо орден Золота Зірка вручають після смерті громадянина, то гроші рівними частинами отримують члени сім'ї (наприклад, дружина, чоловік, діти або батьки). Щоб отримати виплату, потрібно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем проживання. Заяву опрацьовуватимуть 30 днів від дати звернення.

Також українці, відзначені Золотою Зіркою, щомісяця отримують грошову допомогу — три мінімальні зарплати. У 2026 році це дорівнює сумі у 25 941 гривень. Між членами сімей загиблих Героїв України гроші розподіляють порівну — по одній мінімальній зарплаті, тобто по 8 647 гривень.

Ще людям, яким присвоїли почесне звання, нараховують надбавки:

до пенсії;

довічного грошового утримання;

державної соціальної допомоги.

Йдеться про 70% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у 2026 році — це 1817 гривень), і щорічну виплату до Дня Незалежності (3100 гривень).

Чи можуть відібрати звання Героя України

Для цього потрібен указ президента. Звання позбавляють тих, хто причетний до скоєння тяжкого злочину. Це має підтвердити суд. Ще звання Герой України можуть позбавити в рамках закону "Про санкції".

Що ще варто знати

Нагадаємо, Героям України надають низку медичних та соціальних гарантій у 2026 році. Наприклад, медпослуги в поліклінічних закладах, амбулаторіях країни таким особам та членам їхніх родин мають надаватися безкоштовно. До того ж за Героями України зберігається робоче місце під скорочень на підприємствах.

