Герой України: які побутові й комунальні пільги надаються у 2026 році

Люди йдуть по вулиці, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Після отримання звання "Герой України" в людини з'являється можливість оформити низку пільг та привілеїв. Такі ж права мають і родичі Героїв України. Йдеться, наприклад, про надання комунальних та побутових пільг.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Детальніше про пільги для Героїв України

У законі "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" прописані пільги для осіб, які отримали звання за героїчні вчинки. Йдеться, зокрема, про комунальні та побутові пільги. Наприклад, Герої України мають право на:

першочергове поліпшення житлових умов, коли отримають житло;

безоплатний капремонт будинків і квартир.

Також українці, нагороджені орденом "Золота Зірка", можуть не оплачувати:

квартплату;

комунальні послуги — водопостачання, каналізація, газ, електроенергія, гаряче водопостачання, центральне опалення;

скраплений балонний газ для побутових потреб.

Також вони мають право на безкоштовне встановлення домашнього телефону й позавідомчої охоронної сигналізації помешкання.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тим, хто отримав статус Героя України за героїчний вчинок, виплачують одноразову допомогу у 166 400 гривень. Українці, відзначені Золотою Зіркою, щомісяця отримують грошову допомогу — три мінімальні зарплати. Тобто у 2026 році їм нараховуватимуть по 25 941 гривень.

