Пільги для УБД з червня 2026 року: що буде з підтримкою від держави

Підтримка українських військових, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) з боку держави залишається системною. Так, у червні для них діятиме низка пільг. Йдеться не лише про знижки на оплату комунальних послуг.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Пільги для УБД у червні 2026 року

Українські військові зі статусом УБД можуть користуватися, як повідомляли у Міністерстві у справах ветеранів України, великим спектром соціальних гарантій.

Наприклад, захисникам доступні:

безкоштовні поїздки у міському, приміському та міжміському транспорті;

безоплатні ліки (якщо є рецепт від лікаря);

санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних матеріалів);

першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках і держустановах;

щорічне медичне обстеження та диспансеризацію.

Пільги УБД на комунальні послуги

Це пільга гарантована законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пільга поширюється на:

газ;

світло;

управління будинком;

воду;

вивезення сміття.

Знижка нараховується не на весь обсяг споживання, а в межах соціальних норм (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім'ю). Щодо приватного сектору — якщо вдома немає центрального опалення, пільга поширюється на придбання твердого палива (дров, брикетів) або скрапленого газу.

Житло, кредити та трудові гарантії

Держава пропонує УБД покращити житлові умови, отримавши:

житло або земельну ділянку;

пільговий кредит на будівництво чи ремонт.

Також за УБД зберігається робоче місце під час скорочення, і надається оплачувана відпустка до 14 днів.

Компенсація за оренду житла для УБД

У червні отримати компенсацію можуть:

Ветерани, чиє житло зруйноване або залишилося в окупації.

УБД, які проходять тривалу реабілітацію в іншому регіоні.

Військові, що нещодавно звільнилися в запас і не мають власної нерухомості за місцем реєстрації.

Розмір компенсації переглядається щороку, оскільки залежать від прожиткового мінімуму. У 2026 році найбільші компенсації можна отримати у Києві, Львові, Одесі.

Раніше Новини.LIVE писали, що військовим компенсовують витрати за відпустку. Зокрема, у Києві УБД можуть отримати по 12 000 гривень, якщо відпочивали в межах України й зберегли чеки, квитанції тощо. Крім УБД на фіндопомогу можуть розраховувати й внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Ще Новини.LIVE повідомляли, що українські військовослужбовці в тилу, ймовірно, отримуватимуть більше грошове забезпечення. Очікується, що їхні виплати зростуть до 30 000 гривень з червня. Також зросте зарплата у піхотинців.