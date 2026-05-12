Пільги для УБД з червня 2026 року: що буде з підтримкою від держави

Пільги для УБД з червня: яку підтримку гарантує держава
Підтримка українських військових, які отримали статус учасника бойових дій (УБД) з боку держави залишається системною. Так, у червні для них діятиме низка пільг. Йдеться не лише про знижки на оплату комунальних послуг.
Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.
Пільги для УБД у червні 2026 року
Українські військові зі статусом УБД можуть користуватися, як повідомляли у Міністерстві у справах ветеранів України, великим спектром соціальних гарантій.
Наприклад, захисникам доступні:
- безкоштовні поїздки у міському, приміському та міжміському транспорті;
- безоплатні ліки (якщо є рецепт від лікаря);
- санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;
- безкоштовне зубопротезування (крім дорогоцінних матеріалів);
- першочергове обслуговування в лікарнях, аптеках і держустановах;
- щорічне медичне обстеження та диспансеризацію.
Пільги УБД на комунальні послуги
Це пільга гарантована законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Пільга поширюється на:
- газ;
- світло;
- управління будинком;
- воду;
- вивезення сміття.
Знижка нараховується не на весь обсяг споживання, а в межах соціальних норм (21 кв. м на особу + 10,5 кв. м на сім'ю). Щодо приватного сектору — якщо вдома немає центрального опалення, пільга поширюється на придбання твердого палива (дров, брикетів) або скрапленого газу.
Житло, кредити та трудові гарантії
Держава пропонує УБД покращити житлові умови, отримавши:
- житло або земельну ділянку;
- пільговий кредит на будівництво чи ремонт.
Також за УБД зберігається робоче місце під час скорочення, і надається оплачувана відпустка до 14 днів.
Компенсація за оренду житла для УБД
У червні отримати компенсацію можуть:
- Ветерани, чиє житло зруйноване або залишилося в окупації.
- УБД, які проходять тривалу реабілітацію в іншому регіоні.
- Військові, що нещодавно звільнилися в запас і не мають власної нерухомості за місцем реєстрації.
Розмір компенсації переглядається щороку, оскільки залежать від прожиткового мінімуму. У 2026 році найбільші компенсації можна отримати у Києві, Львові, Одесі.
Раніше Новини.LIVE писали, що військовим компенсовують витрати за відпустку. Зокрема, у Києві УБД можуть отримати по 12 000 гривень, якщо відпочивали в межах України й зберегли чеки, квитанції тощо. Крім УБД на фіндопомогу можуть розраховувати й внутрішньо переміщені особи (ВПО).
Ще Новини.LIVE повідомляли, що українські військовослужбовці в тилу, ймовірно, отримуватимуть більше грошове забезпечення. Очікується, що їхні виплати зростуть до 30 000 гривень з червня. Також зросте зарплата у піхотинців.