Главная Финансы Льготы для УБД: кто может потерять статус и соцгарантии в мае

Дата публикации 4 мая 2026 17:35
УБД могут потерять статус и льготы: какие основания действуют в мае
Человек в военной форме, удостоверение УБД. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий в Украине получают соответствующий статус вместе с предусмотренными государством льготами на постоянной основе. В то же время законодательство определяет ряд исключений, когда эти социальные гарантии могут быть отменены.

Почему УБД могут лишить статуса и льгот, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

Кому могут аннулировать статус УБД

Порядок предоставления и лишения статуса УБД регулируется постановлением Кабмина №203 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, выполнявших боевое (служебное) задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями".

В документе четко прописаны основания, при которых военнослужащего или ветерана могут лишить этого статуса. Речь идет о случаях, когда:

  1. Лицо осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление.
  2. Лицо предоставило ложную информацию об участии в боевых действиях.
  3. Лицо добровольно отказалось от статуса.

Отдельно следует учитывать, что статус УБД аннулируется и в случае самовольного оставления воинской части или дезертирства. Вместе с этим теряются и все связанные льготы.

Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Какие льготы отменяются при аннулировании статуса УБД

Лишение статуса участника боевых действий автоматически означает потерю всех льгот и социальных гарантий, которые он предусматривает. Среди них:

  • скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75%;
  • право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;
  • бесплатный проезд в транспорте;
  • приоритет при трудоустройстве;
  • повышенное пенсионное обеспечение.

Если военнослужащий после СЗЧ возвращается к службе, статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии могут быть восстановлены.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких числах УБД приходит компенсация за коммунальные услуги. Участникам боевых действий возвращают 75% стоимости потребленных газа, электроэнергии, воды и тому подобное. Льгота монетизирована и ежемесячно зачисляется на карточку.

Также Новини.LIVE писали, сколько доплачивают к пенсии ветеранам со статусом УБД. Такие лица имеют право на надбавки независимо от того, в каком возрасте они вышли на пенсию. Всего предусмотрено три вида доплат для УБД.

Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
