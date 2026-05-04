УБД могут потерять статус и льготы: какие основания действуют в мае

Участники боевых действий в Украине получают соответствующий статус вместе с предусмотренными государством льготами на постоянной основе. В то же время законодательство определяет ряд исключений, когда эти социальные гарантии могут быть отменены.

Почему УБД могут лишить статуса и льгот

Кому могут аннулировать статус УБД

Порядок предоставления и лишения статуса УБД регулируется постановлением Кабмина №203 "Об утверждении Порядка предоставления и лишения статуса участника боевых действий лиц, выполнявших боевое (служебное) задание по защите независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях непосредственного столкновения и огневого контакта с военными формированиями других государств и незаконными вооруженными формированиями".

В документе четко прописаны основания, при которых военнослужащего или ветерана могут лишить этого статуса. Речь идет о случаях, когда:

Лицо осуждено за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление. Лицо предоставило ложную информацию об участии в боевых действиях. Лицо добровольно отказалось от статуса.

Отдельно следует учитывать, что статус УБД аннулируется и в случае самовольного оставления воинской части или дезертирства. Вместе с этим теряются и все связанные льготы.

Окончательное решение в каждом конкретном случае принимает специальная комиссия при Министерстве по делам ветеранов.

Какие льготы отменяются при аннулировании статуса УБД

Лишение статуса участника боевых действий автоматически означает потерю всех льгот и социальных гарантий, которые он предусматривает. Среди них:

скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 75%;

право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства;

бесплатный проезд в транспорте;

приоритет при трудоустройстве;

повышенное пенсионное обеспечение.

Если военнослужащий после СЗЧ возвращается к службе, статус участника боевых действий и соответствующие социальные гарантии могут быть восстановлены.

