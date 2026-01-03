Льготы для родственников УБД — кто может получить скидку на коммуналку в 2026 году

Украинские военные. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине военные со статусом участника боевых действий имеют право на льготы, в частности коммунальные. Для их получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Это также могут сделать родственники защитника, но не все.

кто из семьи УБД может обратиться за льготой.

Кто входит в состав семьи УБД

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что к членам семьи участника боевых действий относятся:

жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);

неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;

лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;

нетрудоспособные родители;

лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Все лица из этого списка могут обратиться в ПФУ или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Какие документы нужны для оформления льготы

Для подачи заявления о назначении льгот член семьи льготника должен иметь следующие документы:

копию удостоверения УБД;

копию паспорта УБД;

копию идентификационного кода УБД;

копию свидетельства о рождении льготника;

копию свидетельства о браке (если обращается жена/муж);

копии свидетельств о рождении детей;

реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;

номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;

название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;

копию паспорта матери/отца участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;

свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанной в свидетельстве о рождении льготника).

Подать заявление на льготу можно не только непосредственно в ПФУ или ЦПАУ, но и через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

