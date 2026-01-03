Льготы для родственников УБД — кто может получить скидку на коммуналку в 2026 году

Льготы для членов семьи УБД — кто может оформить в 2026 году
В Украине военные со статусом участника боевых действий имеют право на льготы, в частности коммунальные. Для их получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Это также могут сделать родственники защитника, но не все.
Новини.LIVE рассказывают, кто из семьи УБД может обратиться за льготой.
Кто входит в состав семьи УБД
В Пенсионном фонде Украины объяснили, что к членам семьи участника боевых действий относятся:
- жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
- неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
- лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
- нетрудоспособные родители;
- лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.
Все лица из этого списка могут обратиться в ПФУ или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги.
Какие документы нужны для оформления льготы
Для подачи заявления о назначении льгот член семьи льготника должен иметь следующие документы:
- копию удостоверения УБД;
- копию паспорта УБД;
- копию идентификационного кода УБД;
- копию свидетельства о рождении льготника;
- копию свидетельства о браке (если обращается жена/муж);
- копии свидетельств о рождении детей;
- реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;
- номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
- название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;
- копию паспорта матери/отца участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
- свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанной в свидетельстве о рождении льготника).
Подать заявление на льготу можно не только непосредственно в ПФУ или ЦПАУ, но и через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах УБД могут лишить льгот.
Также узнавайте, как участнику боевых действий получить компенсацию за страхование авто.
Читайте Новини.LIVE!