Україна
Льготы для членов семьи УБД — кто может оформить в 2026 году

Льготы для членов семьи УБД — кто может оформить в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 08:45
Льготы для родственников УБД — кто может получить скидку на коммуналку в 2026 году
Украинские военные. Фото: Генштаб, Telegram

В Украине военные со статусом участника боевых действий имеют право на льготы, в частности коммунальные. Для их получения необходимо подать заявление в Пенсионный фонд. Это также могут сделать родственники защитника, но не все.

Новини.LIVE рассказывают, кто из семьи УБД может обратиться за льготой.

Читайте также:

Кто входит в состав семьи УБД

В Пенсионном фонде Украины объяснили, что к членам семьи участника боевых действий относятся:

  • жена (муж), их несовершеннолетние дети (до 18 лет);
  • неженатые совершеннолетние дети, признанные лицами с инвалидностью с детства I и II группы или лицами с инвалидностью I группы;
  • лицо, проживающее вместе с лицом с инвалидностью вследствие войны I группы и ухаживающее за ним, при условии, что лицо с инвалидностью вследствие войны не состоит в браке;
  • нетрудоспособные родители;
  • лицо, которое находится под опекой или попечительством гражданина, имеющего право на льготы, и проживает вместе с ним.

Все лица из этого списка могут обратиться в ПФУ или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) для подачи заявления и соответствующих документов о назначении льгот на жилищно-коммунальные услуги.

Какие документы нужны для оформления льготы

Для подачи заявления о назначении льгот член семьи льготника должен иметь следующие документы:

  • копию удостоверения УБД;
  • копию паспорта УБД;
  • копию идентификационного кода УБД;
  • копию свидетельства о рождении льготника;
  • копию свидетельства о браке (если обращается жена/муж);
  • копии свидетельств о рождении детей;
  • реквизиты банковского счета льготника для зачисления средств;
  • номера лицевых счетов за оплату жилищно-коммунальных услуг;
  • название организации, которая предоставляет жилищно-коммунальные услуги;
  • копию паспорта матери/отца участника боевых действий или лица с инвалидностью вследствие войны;
  • свидетельство о заключении брака матери (в случае если фамилия матери отличается от ее фамилии, указанной в свидетельстве о рождении льготника).

Подать заявление на льготу можно не только непосредственно в ПФУ или ЦПАУ, но и через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Ранее мы рассказывали, при каких обстоятельствах УБД могут лишить льгот.

Также узнавайте, как участнику боевых действий получить компенсацию за страхование авто.

коммунальные услуги ВСУ семья льготы УБД
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
