Пільги для родичів УБД — хто може отримати знижку на комуналку у 2026 році

В Україні військові зі статусом учасника бойових дій мають право на пільги, зокрема комунальні. Для їх отримання необхідно подати заяву до Пенсійного фонду. Це також можуть зробити родичі захисника, але не усі.

Новини.LIVE розповідають, хто з родини УБД може звернутися за пільгою.

Хто входить до складу сім'ї УБД

В Пенсійному фонді України пояснили, що до членів сім’ї учасника бойових дій належать:

дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти (до 18 років);

неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи;

особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі;

непрацездатні батьки;

особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним.

Усі особи із цього списку можуть звернутися до ПФУ або центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) для подання заяви та відповідних документів щодо призначення пільг на житлово-комунальні послуги.

Які документи потрібні для оформлення пільги

Для подання заяви щодо призначення пільг член сім’ї пільговика повинен мати наступні документи:

копію посвідчення УБД;

копію паспорта УБД;

копію ідентифікаційного коду УБД;

копію свідоцтва про народження пільговика;

копію свідоцтва про одруження (якщо звертається дружина/чоловік);

копії свідоцтв про народження дітей;

реквізити банківського рахунку пільговика для зарахування коштів;

номери особових рахунків за сплату житлово-комунальних послуг;

назву організації, яка надає житлово-комунальні послуги;

копію паспорта матері/батька учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни;

свідоцтво про укладення шлюбу матері (у разі якщо прізвище матері відрізняється від її прізвища, зазначеного у свідоцтві про народження пільговика).

Подати заяву на пільгу можна не лише безпосередньо у ПФУ чи ЦНАПі, а й через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

