Пільга для УБД зі сплати судового збору: в яких справах діє

Учасники бойових дій в Україні у 2026 році все частіше звертаються до судів через пенсії, пільги та соціальні виплати. При цьому багато хто навіть не знає, що в частині справ держава дозволяє не сплачувати судовий збір. Але ця пільга працює не завжди і залежить від самої категорії спору.

Через це частина ветеранів помилково вважає, що звільнення діє автоматично у будь-якому судовому процесі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Коли УБД не платять судовий збір

У статті 5 закону України "Про судовий збір" сказано, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, Герої України та постраждалі учасники Революції Гідності можуть бути звільнені від сплати судового збору. Пільга діє у справах, які безпосередньо стосуються соціального захисту, уточнюється у статті 22 закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Найчастіше йдеться про:

Перерахунок та індексація пенсійних виплат. Стягнення заборгованості за бойові виплати чи компенсації. Суперечки щодо нарахування пільг на комуналку. Підтвердження бойового стажу для виходу на пенсію.

Важливим кроком стало рішення Верховного Суду, яке поставило крапку в суперечках із чиновниками. Судді підтвердили: якщо справа хоч якось стосується соціального захисту ветерана, вимагати з нього гроші за подання позову — незаконно. Це стосується навіть компенсацій за затримку виплат, адже це теж частина вашої соціальної безпеки.

Коли УБД платить судовий збір

Водночас статус учасника бойових дій не означає повного звільнення від усіх судових витрат. Якщо справа не стосується соціального захисту чи ветеранських гарантій, судовий збір доведеться сплачувати на загальних підставах.

Збір доведеться платити, якщо подається позов про:

розлучення або поділ сімейного майна;

стягнення аліментів;

борги за кредитами або мікропозиками;

цивільні збитки після ДТП.

Навіть якщо пільга формально не діє, ветеран може попросити суд про звільнення від збору, його зменшення або розстрочення. Для цього потрібно подати відповідне клопотання та підтвердити складний фінансовий стан.

Суд зазвичай враховує доходи людини, наявність утриманців, витрати на лікування та інші життєві обставини.

