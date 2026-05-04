УБД можуть втратити статус та пільги: які підстави діють у травні

Учасники бойових дій в Україні отримують відповідний статус разом із передбаченими державою пільгами на постійній основі. Водночас законодавство визначає низку винятків, коли ці соціальні гарантії можуть бути скасовані.

Чому УБД можуть позбавити статусу та пільг

Кому можуть анулювати статус УБД

Порядок надання та позбавлення статусу УБД регулюється постановою Кабміну №203 "Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які виконували бойове (службове) завдання із захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безпосереднього зіткнення та вогневого контакту з військовими формуваннями інших держав і незаконними збройними формуваннями".

У документі чітко прописані підстави, за яких військовослужбовця або ветерана можуть позбавити цього статусу. Йдеться про випадки, коли:

Особу засуджено за умисний тяжкий чи особливо тяжкий злочин. Особа надала неправдиву інформацію про участь у бойових діях. Особа добровільно відмовилася від статусу.

Окремо варто враховувати, що статус УБД анулюється й у випадку самовільного залишення військової частини або дезертирства. Разом із цим втрачаються й усі пов’язані пільги.

Остаточне рішення в кожному конкретному випадку ухвалює спеціальна комісія при Міністерстві у справах ветеранів.

Які пільги скасовуються при анулюванні статусу УБД

Позбавлення статусу учасника бойових дій автоматично означає втрату всіх пільг і соціальних гарантій, які він передбачає. Серед них:

знижка на оплату житлово-комунальних послуг у розмірі 75%;

право на безоплатне медичне обслуговування та ліки;

безоплатний проїзд у транспорті;

пріоритет при працевлаштуванні;

підвищене пенсійне забезпечення.

Якщо військовослужбовець після СЗЧ повертається до служби, статус учасника бойових дій і відповідні соціальні гарантії можуть бути поновлені.

Раніше Новини.LIVE розповідали, в яких числах УБД приходить компенсація за комунальні послуги. Учасникам бойових дій повертають 75% вартості спожитих газу, електроенергії, води тощо. Пільга монетизована та щомісяця зараховується на картку.

Також Новини.LIVE писали, скільки доплачують до пенсії ветеранам зі статусом УБД. Такі особи мають право на надбавки незалежно від того, у якому віці вони вийшли на пенсію. Загалом передбачено три види доплат для УБД.