Цены на латунь в марте 2025 — обновленные тарифы и куда лучше нести металлолом

Выплавка металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это прочный сплав меди и цинка, отличающийся высокой электро- и теплопроводностью. Благодаря золотистому оттенку она часто используется для создания декоративных элементов. Переработка латуни способствует сохранению ресурсов. Кроме того, сдавая латунь в пункты приема металлолома, можно получить неплохое денежное вознаграждение.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 21 марта.

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Украинские ферросплавные предприятия в феврале 2025 года увеличили экспорт своей продукции на 30,1% по сравнению с январем, достигнув показателей в 10,84 тыс. т. Для сравнения, в феврале 2024 года, из-за длительной остановки основных производств, объем экспорта составил всего 0,3 тыс. т.

Февральские поставки стали рекордными с августа 2024 года. Основными направлениями экспорта являются:

Алжир — 2,71 тыс. т (снижение на 27,3% по сравнению с январем);

Польша — 1,1 тыс. т (снижение на 67%);

Италия — 3,93 тыс. т (в январе 2025 года поставок в эту страну не было).

За первые два месяца 2025 года экспорт украинских ферросплавов составил 19,17 тыс. т, тогда как за аналогичный период 2024 года он не превышал 0,6 тыс. т. В Алжир отправлено 6,44 тыс. т. Отмечается, что это новый рынок для Украины, куда в 2024 году поставки не осуществлялись, в Польшу экспортировали 4,42 тыс. т, а в Италию — 3,93 тыс. т.

Доходы от экспорта ферросплавов в январе-феврале 2025 года достигли 19,77 млн долларов, что значительно превышает показатель 1,81 млн долларов за аналогичный период 2024 года. В феврале выручка составила 11,12 млн долларов против 0,9 млн доллара годом ранее и 8,65 млн долларов в январе 2025 года.

Цены на латунь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 21 марта и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 170 до 190 грн;

Винницкая область — от 180 до 200 грн;

Волынская область — от 180 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 180 до 190 грн;

Житомирская область — от 160 до 180 грн;

Закарпатская область — от 180 до 195 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Ивано-Франковская область — от 160 до 180 грн;

Кировоградская область — от 160 до 180 грн;

Львовская область — от 165 до 180 грн;

Николаевская область — от 160 до 200 грн;

Одесская область — от 180 до 200 грн;

Полтавская область — от 165 до 180 грн;

Ровенская область — от 160 до 180 грн;

Сумская область — от 185 до 200 грн;

Тернопольская область — от 160 до 180 грн;

Харьковская область — от 190 до 210 грн;

Хмельницкая область — от 160 до 180 грн;

Черкасская область — от 180 до 200 грн;

Черновицкая область — от 160 до 180 грн;

Черниговская область — от 165 до 190 грн.

На пунктах приема металлолома можно сдать не только латунь, но и другие цветные металлы. Например, стоимость алюминия в Украине, если сравнивать с латунью, но остается весьма выгодной для тех, кто сдает его на переработку. Кроме того, в последнее время наблюдается общий рост цен на цветные металлы.

Цены на черный металл также растут. Спрос на сталь и другие виды черного металла в строительстве и промышленности постоянно увеличивается, что делает их сдачу еще более привлекательной.