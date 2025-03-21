Ціни на латунь у березні 2025 — оновлені тарифи та куди краще нести металобрухт

Виплавка металу. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Латунь — це міцний сплав міді та цинку, що відрізняється високою електро- та теплопровідністю. Завдяки золотистому відтінку вона часто використовується для створення декоративних елементів. Переробка латуні сприяє збереженню ресурсів. Крім того, здаючи латунь до пунктів приймання металобрухту, можна отримати непогану грошову винагороду.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг латуні в Україні станом на 21 березня.

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Українські феросплавні підприємства у лютому 2025 року збільшили експорт своєї продукції на 30,1% порівняно з січнем, досягнувши показників у 10,84 тис. т. Для порівняння, у лютому 2024 року, через тривалу зупинку основних виробництв, обсяг експорту становив лише 0,3 тис. т.

Лютневі постачання стали рекордними із серпня 2024 року. Основними напрямками експорту є:

Алжир — 2,71 тис. т (зниження на 27,3% порівняно із січнем);

Польща — 1,1 тис. т (зниження на 67%);

Італія — 3,93 тис. т (у січні 2025 року постачання до цієї країни не було).

За перші два місяці 2025 року експорт українських феросплавів становив 19,17 тис. т, тоді як за аналогічний період 2024 року він не перевищував 0,6 тис. т. До Алжиру відправлено 6,44 тис. т. Зазначається, що це новий ринок для України, куди у 2024 році постачання не здійснювалося, у Польщу експортували 4,42 тис. т, а до Італії — 3,93 тис. т.

Доходи від експорту феросплавів у січні-лютому 2025 року досягли 19,77 млн доларів, що значно перевищує показник 1,81 млн доларів за аналогічний період 2024 року. У лютому виторг склав 11,12 млн доларів проти 0,9 млн долара роком раніше і 8,65 млн доларів у січні 2025 року.

Ціни на латунь в Україні у березні

Середні ціни на 1 кг латуні станом на 21 березня та згідно з оголошеннями пунктів приймання металу, а також залежно від області, виду і стану брухту:

Київська область — від 170 до 190 грн;

Вінницька область — від 180 до 200 грн;

Волинська область — від 180 до 200 грн;

Дніпропетровська область — від 180 до 190 грн;

Житомирська область — від 160 до 180 грн;

Закарпатська область — від 180 до 195 грн;

Запорізька область — від 185 до 215 грн;

Івано-Франківська область — від 160 до 180 грн;

Кіровоградська область — від 160 до 180 грн;

Львівська область — від 165 до 180 грн;

Миколаївська область — від 160 до 200 грн;

Одеська область — від 180 до 200 грн;

Полтавська область — від 165 до 180 грн;

Рівненська область — від 160 до 180 грн;

Сумська область — від 185 до 200 грн;

Тернопільська область — від 160 до 180 грн;

Харківська область — від 190 до 210 грн;

Хмельницька область — від 160 до 180 грн;

Черкаська область — від 180 до 200 грн;

Чернівецька область — від 160 до 180 грн;

Чернігівська область — від 165 до 190 грн.

На пунктах приймання металобрухту можна здати не лише латунь, а й інші кольорові метали. Наприклад, вартість алюмінію в Україні, як порівнювати з латунню, але залишається вельми вигідною для тих, хто здає його на переробку. Крім того, останнім часом спостерігається загальне зростання цін на кольорові метали.

Ціни на чорний метал також зростають. Попит на сталь та інші види чорного металу в будівництві та промисловості постійно збільшується, що робить їх здачу ще більш привабливою.