В Україні оновилась вартість алюмінію — ціни на кольорові метали у березні 2025 року

Алюмінієва заготівля. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Здавання алюмінію до пунктів приймання вторинної сировини — це раціональне та екологічно відповідальне рішення. Переробка цього кольорового металу дозволяє знизити споживання природних ресурсів та зменшити викиди парникових газів. До того ж ціни на алюміній останнім часом постійно зростають.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 20 березня 2025 року.

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Україна у січні-лютому 2025 року збільшила споживання металопродукції (прокату та напівфабрикатів) на 50,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 556,7 тис. т.

За два місяці імпорт до країни склав 207,4 тис. т, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Частка імпортних постачань на внутрішньому ринку прокату знизилася на 9,01%, склавши 37,3%.

Імпортна структура демонструє значну перевагу плоского прокату над сортовим — 82,55% проти 14,42%. За аналогічний період 2024 року цей показник також був високим — 85,05% проти 13,67%.

За два місяці українські металурги випустили 957 тис. тонн прокату, що на 6,3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Експорт становив 607,7 тис. т, скоротившись на 13,4%.

На внутрішній ринок поставлено 349,3 тис. т прокату та напівфабрикатів, що на 75,7% більше ніж рік тому. У зв'язку зі зростанням відвантажень на внутрішній ринок частка експорту у загальному обсязі виробництва знизилася до 63,5% проти 77,9% у 2024 році.

В експортних постачаннях збільшилася частка плоского прокату — до 47,8% (роком раніше – 38,7%), а також сортового — до 19% (з 13,9%). Водночас частка напівфабрикатів знизилася з 47,5% до 33,2%. Основними ринками збуту українського металопрокату на початку 2025 року стали країни ЄС (73,8%), інші європейські держави (13,5%) та СНД (7,7%).

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 20 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

Київська область — від 50 до 95 грн;

Вінницька область — від 50 до 90 грн;

Волинська область — від 50 до 90 грн;

Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;

Житомирська область — від 45 до 80 грн;

Закарпатська область — від 40 до 70 грн;

Запорізька область — від 50 до 100 грн;

Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;

Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;

Львівська область — від 40 до 75 грн;

Миколаївська область — від 40 до 75 грн;

Одеська область — від 45 до 90 грн;

Полтавська область — від 45 до 100 грн;

Рівненська область — від 40 до 80 грн;

Сумська область — від 50 до 85 грн;

Тернопільська область — від 50 до 85 грн;

Харківська область — від 50 до 100 грн;

Хмельницька область — від 40 до 70 грн;

Черкаська область — від 40 до 70 грн;

Чернівецька область — від 50 до 75 грн;

Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

У пункти приймання металобрухту можна віднести не тільки алюміній, а й інші кольорові метали. Найціннішим серед них є мідь. Її вартість в Україні неухильно зростає, що робить переробку міді особливо вигідною.

Крім кольорових металів також приймають і вироби з чорного металу. Хоча їх ціна нижча, вони зустрічаються набагато частіше, що дозволяє накопичити великі об'єми й здати їх за вигіднішими тарифами.