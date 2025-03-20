Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Алюміній знову дорожчає — нові тарифи на кольорові метали arrow

Алюміній знову дорожчає — нові тарифи на кольорові метали

20 березня 2025 06:40
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
В Україні оновилась вартість алюмінію — ціни на кольорові метали у березні 2025 року
Алюмінієва заготівля. Фото: Reuters
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Здавання алюмінію до пунктів приймання вторинної сировини — це раціональне та екологічно відповідальне рішення. Переробка цього кольорового металу дозволяє знизити споживання природних ресурсів та зменшити викиди парникових газів. До того ж ціни на алюміній останнім часом постійно зростають.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує 1 кг брухту алюмінію в Україні станом на 20 березня 2025 року.

Читайте також:

Яка ситуація з металургією в Україні

Україна у січні-лютому 2025 року збільшила споживання металопродукції (прокату та напівфабрикатів) на 50,5% порівняно з аналогічним періодом 2024 року, досягнувши 556,7 тис. т.

За два місяці імпорт до країни склав 207,4 тис. т, що на 21,1% більше, ніж роком раніше. Частка імпортних постачань на внутрішньому ринку прокату знизилася на 9,01%, склавши 37,3%.

Імпортна структура демонструє значну перевагу плоского прокату над сортовим — 82,55% проти 14,42%. За аналогічний період 2024 року цей показник також був високим — 85,05% проти 13,67%.

За два місяці українські металурги випустили 957 тис. тонн прокату, що на 6,3% перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Експорт становив 607,7 тис. т, скоротившись на 13,4%.

На внутрішній ринок поставлено 349,3 тис. т прокату та напівфабрикатів, що на 75,7% більше ніж рік тому. У зв'язку зі зростанням відвантажень на внутрішній ринок частка експорту у загальному обсязі виробництва знизилася до 63,5% проти 77,9% у 2024 році.

В експортних постачаннях збільшилася частка плоского прокату — до 47,8% (роком раніше – 38,7%), а також сортового — до 19% (з 13,9%). Водночас частка напівфабрикатів знизилася з 47,5% до 33,2%. Основними ринками збуту українського металопрокату на початку 2025 року стали країни ЄС (73,8%), інші європейські держави (13,5%) та СНД (7,7%).

Ціни на алюміній в Україні у березні

Середні ціни за областями України за 1 кг алюмінію станом на 20 березня, згідно з оголошеннями пунктів приймання брухту, а також залежно від виду і стану брухту:

  • Київська область — від 50 до 95 грн;
  • Вінницька область — від 50 до 90 грн;
  • Волинська область — від 50 до 90 грн;
  • Дніпропетровська область — від 45 до 85 грн;
  • Житомирська область — від 45 до 80 грн;
  • Закарпатська область — від 40 до 70 грн;
  • Запорізька область — від 50 до 100 грн;
  • Івано-Франківська область — від 40 до 80 грн;
  • Кіровоградська область — від 40 до 80 грн;
  • Львівська область — від 40 до 75 грн;
  • Миколаївська область — від 40 до 75 грн;
  • Одеська область — від 45 до 90 грн;
  • Полтавська область — від 45 до 100 грн;
  • Рівненська область — від 40 до 80 грн;
  • Сумська область — від 50 до 85 грн;
  • Тернопільська область  —  від 50 до 85 грн;
  • Харківська область —  від 50 до 100 грн;
  • Хмельницька область — від 40 до 70 грн;
  • Черкаська область — від 40 до 70 грн;
  • Чернівецька область — від 50 до 75 грн;
  • Чернігівська область — від 55 до 70 грн.

У пункти приймання металобрухту можна віднести не тільки алюміній, а й інші кольорові метали. Найціннішим серед них є мідь. Її вартість в Україні неухильно зростає, що робить переробку міді особливо вигідною.

Крім кольорових металів також приймають і вироби з чорного металу. Хоча їх ціна нижча, вони зустрічаються набагато частіше, що дозволяє накопичити великі об'єми й здати їх за вигіднішими тарифами.

Україна ціни в Україні металолом алюміній метал
Реклама
Реклама
Реклама