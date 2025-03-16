Цены на латунь в марте 2025 года — новые тарифы пунктов приема вторсырья

Выплавка металла. Фото: Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Латунь — это сплав меди и цинка, чьи свойства зависят от пропорций этих металлов. Чем больше в составе цинка, тем тверже и прочнее становится материал, однако при этом снижается его пластичность. Латунь ценится за высокую стойкость к коррозии, прочность, пластичность, а также хорошие тепло- и электропроводные качества. Этот сплав подлежит переработке, что позволяет сократить уровень загрязнения окружающей среды, а также получать дополнительную прибыль.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит 1 кг латуни в Украине по состоянию на 16 марта.

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Цены на лом в Турции в конце прошлой недели выросли на 2,7% по сравнению с началом марта, достигнув 375 долларов за тонну (CNF Искендерун). Подорожание возобновилось после стабильного периода с середины февраля, когда стоимость держалась на уровне 360 долларов за тонну. С начала года цены на лом в турецких портах увеличились на 11%.

Однако потребители считают, что рост цен не соответствует реальной рыночной ситуации. Большинство турецких металлургических заводов не планируют закупать сырье до апреля.

Пессимистические настроения связаны с низким внутренним спросом на готовую металлопродукцию. По данным турецкой ассоциации производителей стали, в январе выплавка снизилась на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 3,2 млн тонн. При этом потребление стали выросло на 2,6% и достигло 3,6 млн тонн, что стало возможным благодаря увеличению импорта на 25%, до 1,73 млн тонн.

Дополнительное давление на цены в Турции оказывал рост стоимости лома в Евросоюзе — втором по важности поставщике после США. С января европейские цены поднялись с 310 до 340 долларов за тонну (FOB Роттердам), причем за первую неделю марта прибавили еще 5 долларов за тонну.

Из-за конкуренции с европейскими металлургами турецкие заводы вынуждены платить больше. Однако реальные сделки заключаются по более низким ценам, чем заявленные. Например, нидерландский поставщик, который изначально запросил 375 долларов за тонну (CFR Турция), в начале марта продал лом по 367 долларов за тонну.

Рост цен в Турции делает экспорт лома более выгодным для украинских заготовителей, что может привести к дефициту сырья для украинских металлургических предприятий.

Цены на латунь в Украине в марте

Средние цены на 1 кг латуни по состоянию на 16 марта и согласно объявлениям пунктов приема металла, а также в зависимости от области, вида и состояния лома:

Киевская область — от 175 до 195 грн;

Винницкая область — от 180 до 200 грн;

Волынская область — от 180 до 200 грн;

Днепропетровская область — от 185 до 190 грн;

Житомирская область — от 190 до 205 грн;

Закарпатская область — от 180 до 195 грн;

Запорожская область — от 185 до 215 грн;

Ивано-Франковская область — от 170 до 180 грн;

Кировоградская область — от 170 до 180 грн;

Львовская область — от 170 до 185 грн;

Николаевская область — от 180 до 205 грн;

Одесская область — от 180 до 205 грн;

Полтавская область — от 170 до 180 грн;

Ровенская область — от 170 до 180 грн;

Сумская область — от 185 до 205 грн;

Тернопольская область — от 175 до 185 грн;

Харьковская область — от 190 до 215 грн;

Хмельницкая область — от 170 до 180 грн;

Черкасская область — от 170 до 180 грн;

Черновицкая область — от 170 до 180 грн;

Черниговская область — от 170 до 185 грн.

На пунктах приема лома принимают как латунные изделия, так и другие цветные металлы. Например, стоимость алюминия в Украине несколько ниже, но его сдача на переработку остается выгодной для тех, кто занимается этим бизнесом.

А вот цена меди обычно выше, чем латуни. Этот металл играет важную роль в производстве современных технологических устройств, таких как электромобили, солнечные панели и ветрогенераторы.