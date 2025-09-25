Послуга техобслуговування — чому деякі українці заплатять 1,5 тис. грн у жовтні

Квитанції за газ — хто і чому заплатить на 1,5 тис. грн більше
У жовтні 2025 року деякі українські споживачі природного газу отримають третю квитанцію за надання послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків. Суми в платіжках у різних містах та будинках можуть суттєво різнитися, адже залежать від низки чинників.
Про це йдеться у повідомленні пресслужби Київської міської філії "Газмережі".
Що варто знати про сплату за техобслуговування
Фахівці філій "Газмережі" зобов'язані у 2025 році виконувати додаткові роботи в рамках вимог порядку техобслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирних будинках, затвердженого наказом №292 Міністерства енергетики від 29 вересня 2023 року.
У жовтні рахунки за техобслуговування отримають тільки ті мешканці багатоповерхівок, де газовики завершили роботи.
При цьому споживачі можуть дізнатися, які саме недоліки потрібно усунути у будинку. Акти техобслуговування розміщують для публічного доступу на сайтах філії "Газмережі".
Проте оплату за техобслуговування не нараховують жителям, які не користуються газом та не є клієнтами Оператора ГРМ.
"Технічне обслуговування багатоповерхівок — це не забаганка Київської філії "Газмережі", а вимога діючого законодавства. І кожен українець повинен відповідально віднестися до оплати. Вчасний платіж — це вклад в енергетичну стабільність Київщини", — наголошують у філії.
Особливості визначення вартості послуги
Сума, що вказана у квитанції, є сумарною вартістю за роботи, здійснені у багатоповерхівці, розділеною на кількість жителів у ньому, за виключенням тих, хто не є споживачем.
Зокрема, у мешканців одного будинку будуть однакові цифри у квитанції, а в сусіднього будинку може бути інший платіж. В основному формування ціни залежить від:
- кількості квартир у будинку;
- кількості газових стояків;
- протяжності газопроводів спільної власності;
- кількості запірних пристроїв;
- відстані від газового господарства до багатоповерхівки.
"Наведемо приклад: Роботи проведені у двох багатоквартирних будинках. У кожному 8 газових стояків (два під’їзди по 4 стояка). Перший будинок двохповерховий, у якому 16 квартир, другий п’ятиповерховий — 40. Виходячи з цього, при кількох однакових характеристиках, вартість технічного обслуговування у першому будинку буде розділена на 16 квартир, у другому — на 40", — пояснюють у філії.
Зокрема, найменше заплатять жителі у 2025 році близько 100 грн. Наприклад, на одній з вулиць Рівного така послуга обійдеться для жителів будинку у 124 грн.
Найбільше послуга коштуватиме понад 1 тис. грн. Зокрема, у місті Дніпро деякі жителі заплатять цьогоріч 1574 грн.
Сплатити за техобслуговування громадяни можуть, зокрема:
- в Особистому кабінет "Газмережі";
- через QR-код на паперовому рахунку;
- у відділенні "Укрпошти";
- за допомогою онлайн-послуг "ПриватБанк";
- через відділення будь-якої фінустанови.
Раніше повідомлялося, що клієнти Нафтогазу можуть повернути переплачені кошти. Так процедура не відбувається автоматично, громадяни мають самі написати заяву.
Також ми писали, кому з клієнтів Газмережі потрібна термінова актуалізація даних. За інформацією компанії, якщо цього не зробити, громадяни можуть мати проблеми із нарахованими сумами.
