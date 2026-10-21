Жіночі руки тримають смартфон із застосунком Monobank та готівку. Фото: Новини.LIVE

У monobank з’явилася нова функція, яка дає змогу зберігати важливі платежі в обраному. Користувачі можуть позначати транзакції зірочкою, прикріплювати до них файли, зображення, описи й теги. Це допоможе швидше знаходити потрібні операції, наприклад, під час пошуку квитка або оформлення повернення коштів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

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Як додати платіж в обране

Зберегти транзакцію можна двома способами: натиснути на зірочку в деталях платежу або провести пальцем ліворуч по потрібній операції у виписці.

Обрані транзакції розміщуються поруч із пошуком у меню всіх операцій. До кожного такого платежу можна додати теги, опис, зображення та файли.

Для чого потрібна нова функція

Наприклад, після купівлі квитка на концерт користувач може прикріпити його файл до відповідного платежу й додати транзакцію в обране. Перед подією не доведеться шукати квиток серед інших файлів і повідомлень — достатньо відкрити збережену операцію.

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Якщо концерт скасують, знайти платіж для оформлення повернення коштів також буде простіше. Так само в обраному можна зберігати інші важливі транзакції, до яких потрібно швидко повертатися.

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