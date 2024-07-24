Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Квест от Ощадбанка — клиенты едут в "горячие зоны" для закрытия счетов arrow

Квест от Ощадбанка — клиенты едут в "горячие зоны" для закрытия счетов

24 июля 2024 06:01
Ксения Симонова - Редактор
Ощадбанк усложнил процедуру закрытия счетов ФЛП — детали жалобы
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на сложность закрытия счетов физлица-предпринимателя (ФЛП). В финучреждении уточнили особенности соответствующей процедуры.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

Читайте также:

Проблемы с закрытием счета ФЛП

Как говорится в сообщении клиентки Ощадбанка, она столкнулась с большими трудностями в стремлении закрыть счет физлица-предпринимателя во время войны.

" Доступность" и "Ощад" — это антонимы. Как страшный сон вспоминаю квест "закрытый счет ФЛП в Ощад". Совдепия сплошная", — написала женщина.

Она пояснила, что закрыть счет разрешается исключительно в отделении, в котором он был открыт, даже если это отделение расположено в зоне активных боевых действий. В результате была вынуждена неделю находиться под обстрелами, чтобы закрыть счет.

"Та, что там ФЛП? Даже физическое лицо может перевыпустить карточку, у которой истек срок действия, также только в том отделении, в котором ее (карту) впервые получил. Так что не рассказывайте о доступности и о том, что клиенты для этого учреждения важны", — говорится в жалобе.

Также клиентка поставила в пример другие банки, где в отличие от Ощада, более гибкая система и перевести счет на обслуживание в другом отделении — не проблема.

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка сообщили, что им "обидно, что сложилось такое неприятное впечатление о банке". Там подчеркнули, что постоянно работают над повышением доступности услуг, внедряя новые решения и организуя обучение работников для повышения их квалификации, качественного обслуживания.

Также там признали, что можно закрыть счет только в отделении, где он был открыт, однако есть исключение. Если на счете нет средств и отсутствует долг, его можно закрыть в любом отделении.

"Если на счете отсутствует остаток средств и нет задолженности, счет можно закрыть в любом отделении Ощадбанка по Украине. Карточку можно перевыпустить в удобном отделении банка, обратившись с документами", — говорится в сообщении банка.

Однако, поскольку у клиентки остаток на счету был, ей пришлось ехать в отделение, где его открыли.

 

Сбербанк жалобы
Жалоба клиента. Источник: страница Ощада в Facebook

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк блокирует счета украинцев, аргументируя "постановлениями исполнительной службы. В то время как клиенты, обратившись к исполнителям, на самом деле не имеют соответствующих постановлений об арестах.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.

ФЛП Ощадбанк банки бизнес жалобы предприниматели

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

12 июля 2024
Новость с фото

03:15 Успейте до сентября — эти деревья нужно обрезать летом для хорошего урожая

10 июля 2024

13:18 Кабмин забронировал от мобилизации более 130 неправительственных организаций — кто в списке

12 июля 2024

00:15Свет на несколько часов — о каких сильных ограничениях Укрэнерго предупреждает потребителей сегодня

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

11 июля 2024

22:13 Что делать тем, кому исполнилось 60 в период обновления военно-учетных данных

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории