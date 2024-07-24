Ощадбанк усложнил процедуру закрытия счетов ФЛП — детали жалобы

Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на сложность закрытия счетов физлица-предпринимателя (ФЛП). В финучреждении уточнили особенности соответствующей процедуры.

Об этом говорится на странице Ощадбанка в соцсети Facebook.

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Проблемы с закрытием счета ФЛП

Как говорится в сообщении клиентки Ощадбанка, она столкнулась с большими трудностями в стремлении закрыть счет физлица-предпринимателя во время войны.

" Доступность" и "Ощад" — это антонимы. Как страшный сон вспоминаю квест "закрытый счет ФЛП в Ощад". Совдепия сплошная", — написала женщина.

Она пояснила, что закрыть счет разрешается исключительно в отделении, в котором он был открыт, даже если это отделение расположено в зоне активных боевых действий. В результате была вынуждена неделю находиться под обстрелами, чтобы закрыть счет.

"Та, что там ФЛП? Даже физическое лицо может перевыпустить карточку, у которой истек срок действия, также только в том отделении, в котором ее (карту) впервые получил. Так что не рассказывайте о доступности и о том, что клиенты для этого учреждения важны", — говорится в жалобе.

Также клиентка поставила в пример другие банки, где в отличие от Ощада, более гибкая система и перевести счет на обслуживание в другом отделении — не проблема.

Что говорят в Ощадбанке

Представители банка сообщили, что им "обидно, что сложилось такое неприятное впечатление о банке". Там подчеркнули, что постоянно работают над повышением доступности услуг, внедряя новые решения и организуя обучение работников для повышения их квалификации, качественного обслуживания.

Также там признали, что можно закрыть счет только в отделении, где он был открыт, однако есть исключение. Если на счете нет средств и отсутствует долг, его можно закрыть в любом отделении.

"Если на счете отсутствует остаток средств и нет задолженности, счет можно закрыть в любом отделении Ощадбанка по Украине. Карточку можно перевыпустить в удобном отделении банка, обратившись с документами", — говорится в сообщении банка.

Однако, поскольку у клиентки остаток на счету был, ей пришлось ехать в отделение, где его открыли.

Жалоба клиента. Источник: страница Ощада в Facebook

Что еще стоит знать

Напомним, Ощадбанк блокирует счета украинцев, аргументируя "постановлениями исполнительной службы. В то время как клиенты, обратившись к исполнителям, на самом деле не имеют соответствующих постановлений об арестах.

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка могут ежемесячно терять по 300 гривен из-за комиссии. Это может произойти, если не уточнить у представителя банка тип оформленной новой платежной карты, который открывают, не ставя в известность граждан.