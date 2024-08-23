Курс валют сегодня 23 августа — какова стоимость доллара, евро и злотого

Обмен валюты. Фото: Новини.LIVE

Курс доллара на валютном рынке 23 августа 2024 почти не изменился. То же касается польского злотого. Однако евровалюта понемногу дорожает. Национальный банк Украины ( НБУ ) обновил официальный курс на сегодня.

Об этом пишет пресс-служба Нацбанка и мониторинговые сайты.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, Национальный банк Украины установил на сегодняшний день официальные курсы иностранных валют на таком уровне:

доллар - 41,28 грн (-0,01);

евро - 45,98 грн (+0,09);

злотый - 10,74 грн (-0,02).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке доллар тоже почти не изменился. Стоит в среднем по покупке 41,12 грн, в продаже — 41,56 грн. Евровалюта в покупке стоит – 45,60 грн, в продаже – 46,28 грн.

ПриватБанк доллар покупает за 40,90 грн (-0,05), продает – 41,50 грн (-0,05). В Райффайзен Банке покупают за 41,00 грн (-0,10), продают – за 41,43 грн (-0,06). В Сбербанке стоимость не изменилась, при покупке 41,10 грн (0,00), при продаже — 41,75 грн (+0,05).

Курс валют в банках. Фото: Скриншот

Курс валют в обменниках

По информации Minfin, в обменниках доллар в покупке стоит 41,35 грн (-0,09), в продаже – 41,42 грн (-0,11). Евровалюта в покупке стоит 45,90 грн (+0,10), в продаже – 46,08 грн (+0,06).

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Комментарий эксперта

Национальный банк Украины удерживает курс в районе 41 гривны. Впрочем, эксперты отмечают, что прогнозировать стоимость доллара сложно, поскольку полностью зависит от НБУ.

Председатель комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Новини.LIVE, что такая курсовая политика регулятора может нести опасные коррупционные риски.

"То, что сейчас НБУ называет управляемой гибкостью обменного курса, на самом деле означает почти отказ от курсовой политики как таковой. Сейчас Национальный банк, благодаря нашим внешним партнерам, имеет рекордные золотовалютные резервы — больше чем в любой мирный год. У регулятора есть все возможности для того, чтобы поддерживать относительно стабильный курс гривны", — подчеркнул Новак.