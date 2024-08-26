Блокирование операций украинцев за рубежом — НБУ планирует уладить ситуацию

Здание НБУ. Фото: Bank.gov.ua

Национальный банк Украины начал контактировать с иностранными учреждениями для минимизации блокирования финансовых операций украинцам. Центробанк обратился к регуляторам Евросоюза и США по поводу разъяснения.

Об этом рассказали представители Нацбанка по итогам встречи с банками с участием Министерства экономики и Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

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Как отмечается, НБУ из-за проблем, с которыми сталкиваются украинцы, обратился к регуляторам Евросоюза и США по поводу разъяснения всех особенностей работы финучреждений с клиентами из Украины. Главная цель — минимизация блокирования финансовых операций.

Ранее сообщалось, что украинский бизнес из Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей испытывает проблемы с блокированием платежей в западных странах.

В НБУ отмечают, что сейчас работают над возможностью обнародования регуляторам ЕС и США официального разъяснения для финансовых и платежных учреждений по поводу того, что не должно вызывать замечаний в работе с украинцами. Работают над подготовкой перечня официальных источников с информацией о подконтрольности территорий Украины для последующей проверки статуса лиц.

Нацбанк призвал иностранные регуляторы известить все подконтрольные им банки и небанковские банки, что украинская финансовая система работает стабильно и обеспечивает все условия для эффективных переводов, даже на фоне российской агрессии. Также сотрудничает с МИДом, чтобы передавать информацию о ситуации в Украине, в частности, о состоянии финансовой системы.

Что еще стоит знать

Напомним, государственное финучреждение "Ощадбанк" через путаницу в формулировках блокирует счета уязвимым категориям граждан. В частности, пенсионные счета на детей по потере кормильца, называя их "текущими", а не целевыми.

Также мы писали, что в рамках финмониторинга продолжает массово блокировать счета и разрывать сотрудничество с клиентами. При этом может расценить поступление на счет "отпускных" как рисковые доходы.