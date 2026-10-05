Курс доллара в Украине: НБУ зафиксировал рекордный уровень

Вывески пунктов обмена валюты. Фото: Новини.LIVE

Официальный курс доллара в Украине впервые в истории превысил отметку в 45 гривен. Национальный банк установил на 6 октября курс 45,0564 грн за доллар — это новый исторический минимум для гривны. Еще днём ранее американская валюта стоила 44,9857 грн. Для украинцев это означает подорожание иностранной валюты и риск дальнейшего роста цен на импортные товары.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Ukraine.

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Доллар установил новый рекорд

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 6 октября на уровне 45,0564 грн. В предыдущий банковский день, 5 октября, курс составлял 44,9857 грн за доллар.

Таким образом, американская валюта подорожала еще на 7,07 копейки и впервые официально преодолела психологическую отметку в 45 гривен. В 2024 и 2025 годах на эту же дату официальный курс доллара составлял около 41,2 грн.

Для сравнения: средний курс доллара в банках по состоянию на 5 октября составлял около 44,75 грн при покупке и 45,29 грн при продаже. В обменных пунктах средняя цена продажи была близка к 45,01 грн.

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Почему дорожает доллар

Одним из факторов движения валютного рынка остается соотношение спроса и предложения валюты. На курс также влияют потребности импортеров, закупки энергоносителей и оборудования, а также общая ситуация на мировых финансовых рынках.

Forbes отмечает, что на международных рынках доллар укреплялся на фоне ослабления евро. Дополнительное давление на европейскую валюту создавали опасения относительно состояния государственных финансов Франции и последствий высоких цен на нефть.

В то же время бюджетный ориентир на 2026 год предусматривает среднегодовой курс доллара на уровне 45,7 грн. То есть нынешний официальный курс уже приблизился к заложенному государством расчетному показателю.

Что это означает для украинцев

Рост курса доллара напрямую влияет на украинцев, которые планируют покупать валюту. Например, 100 долларов по официальному курсу на 6 октября — это уже более 4 505 гривен, тогда как еще год назад такая же сумма стоила бы примерно на 385 гривен дешевле по курсу около 41,2 грн за доллар.

Подорожавший доллар также может повлиять на стоимость импортных товаров, техники, автомобилей, топлива и отдельных продуктов. В то же время официальный курс НБУ не совпадает с ценой валюты в банках или обменных пунктах, где на стоимость доллара влияют спрос, предложение и спред учреждения.

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