Банки изменили курс доллара: сколько стоит валюта в ПриватБанке, Ощадбанке, ПУМБ и monobank

Деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 18 сентября, украинские банки обновили курсы доллара и евро. Стоимость валюты зависит от учреждения и операции: при покупке валюты банком клиент получает гривны по одному курсу, а при покупке долларов или евро в банке платит по более высокому. Разница на 100 единицах может составлять десятки гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина и банков.

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Курс доллара в банках 18 сентября

Средний курс доллара в украинских банках по состоянию на 10:00 18 сентября составлял 44,44 грн при покупке и 44,96 грн при продаже. Официальный курс НБУ в этот день — 44,6648 грн за доллар.

В популярных банках наличный курс был следующим:

ПриватБанк — покупка 44,30 грн, продажа 44,90 грн;

Ощадбанк — покупка 44,55 грн, продажа 44,85 грн;

ПУМБ — покупка 44,50 грн, продажа 45,10 грн;

monobank — покупка 44,60 грн, продажа 45,00 грн.

Если нужно купить 100 долларов, дешевле всего среди этих предложений это обойдется в Ощадбанке — 4 485 грн. В ПриватБанке за 100 долларов нужно заплатить 4 490 грн, в monobank — 4 500 грн, а в ПУМБ — 4 510 грн.

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Таким образом, разница между самым дешевым и самым дорогим вариантом составляет 25 грн на каждые 100 долларов.

Если же человек хочет продать банку 100 долларов, больше всего гривен предложит monobank — 4 460 грн. В Ощадбанке можно получить 4 455 грн, в ПУМБ — 4 450 грн, а в ПриватБанке — 4 430 грн. Разница между самым высоким и самым низким предложением составляет 30 грн на 100 долларов.

Сколько стоит евро

Средний банковский курс евро 18 сентября составлял 51,10 грн при покупке и 51,79 грн при продаже. Официальный курс НБУ — 51,2372 грн за евро.

В банках наличный курс евро установлен на следующих уровнях:

ПриватБанк — покупка 50,80 грн, продажа 51,80 грн;

Ощадбанк — покупка 51,10 грн, продажа 51,80 грн;

ПУМБ — покупка 51,20 грн, продажа 51,90 грн;

monobank — покупка 51,10 грн, продажа 51,80 грн.

При покупке 100 евро в ПриватБанке, Ощадбанке или monobank придется заплатить 5 180 грн. В ПУМБ такая же сумма обойдется в 5 190 грн.

Разница между самым дешевым и самым дорогим предложением составляет всего 10 грн на 100 евро.

Если продавать банку 100 евро, больше всего можно получить в ПУМБ — 5 120 грн. В Ощадбанке и monobank за такую сумму дадут по 5 110 грн, а в ПриватБанке — 5 080 грн. Таким образом, разница между самым высоким и самым низким курсом покупки составляет 40 грн на 100 евро.

Где разница в курсе наибольшая

При покупке долларов наибольшая разница среди приведенных банков составляет 25 грн на 100 долларов. При продаже той же суммы разница достигает 30 грн.

Для евро разница ещё больше именно при продаже валюты: если отдать банку 100 евро, разница между ПУМБ и ПриватБанком составляет 40 грн.

При этом курс может меняться в течение дня. Кроме того, банки устанавливают отдельные курсы для наличных, карт и операций в приложениях. Например, Ощадбанк прямо указывает, что курс в его отделениях может отличаться в зависимости от города и конкретного отделения.

Поэтому перед обменом значительной суммы стоит проверить актуальный курс именно для того способа операции, который планируется использовать.

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