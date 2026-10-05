Курс долара в Україні: НБУ зафіксував рекордний рівень

Вивіски обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Офіційний курс долара в Україні вперше в історії перевищив позначку 45 гривень. Національний банк встановив на 6 жовтня курс 45,0564 грн за долар — це новий історичний мінімум для гривні. Ще днем раніше американська валюта коштувала 44,9857 грн. Для українців це означає дорожчу іноземну валюту та ризик подальшого зростання цін на імпортні товари.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Forbes Ukraine.

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Долар встановив новий рекорд

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 6 жовтня на рівні 45,0564 грн. Попереднього банківського дня, 5 жовтня, курс становив 44,9857 грн за долар.

Таким чином, американська валюта подорожчала ще на 7,07 копійки та вперше офіційно перетнула психологічну позначку 45 гривень. У 2024 та 2025 роках на цю ж дату офіційний курс долара становив близько 41,2 грн.

Для порівняння, середній курс долара в банках станом на 5 жовтня становив близько 44,75 грн при купівлі та 45,29 грн при продажу. В обмінниках середня ціна продажу була близькою до 45,01 грн.

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Чому дорожчає долар

Одним із факторів руху валютного ринку залишається співвідношення попиту та пропозиції валюти. На курс також впливають потреби імпортерів, закупівлі енергоносіїв та обладнання, а також загальна ситуація на світових фінансових ринках.

Forbes зазначає, що на міжнародних ринках долар зміцнювався на тлі ослаблення євро. Додатковий тиск на європейську валюту створювали побоювання щодо стану державних фінансів Франції та наслідків високих цін на нафту.

Водночас бюджетний орієнтир на 2026 рік передбачає середньорічний курс долара на рівні 45,7 грн. Тобто нинішній офіційний курс уже наблизився до закладеного державою розрахункового показника.

Що це означає для українців

Зростання курсу долара безпосередньо впливає на українців, які планують купувати валюту. Наприклад, 100 доларів за офіційним курсом на 6 жовтня — це вже понад 4 505 гривень, тоді як ще рік тому така сама сума коштувала б приблизно на 385 гривень дешевше за курсом близько 41,2 грн за долар.

Дорожчий долар також може впливати на вартість імпортних товарів, техніки, автомобілів, пального та окремих продуктів. Водночас офіційний курс НБУ не є тотожним ціні валюти в банках чи обмінниках, де на вартість долара впливають попит, пропозиція та спред установи.

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