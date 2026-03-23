Курс доллара на черном рынке: частники обновили прайсы

Дата публикации 23 марта 2026 15:50
Человек придерживает руками доллары на столе. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 23 марта, Национальный банк Украины снизил курс доллара на 14 копеек до 43,82 грн. В банках американская валюта подешевела в продаже на 5 копеек — до 41,10 грн/долл., и на столько же подорожала в покупке — до 43,60 грн/долл.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит на черном рынке валют.

По какому курсу обменивают доллары частники

В начале торгового дня в понедельник, 23 марта, на черном рынке американскую валюту покупали по 43,908 грн/долл., а продавали по 44,083 грн/долл., свидетельствуют данные сервиса "Курс Украины".

Маржа как для начала недели была средней — около 18 копеек на каждом долларе, но ближе к обеду она начала резко сужаться.

В 12:00 курс продажи доллара снизился до 44,055 грн, а в покупке валюта, наоборот, подорожала до 43,939 грн. Соответственно спред сократился почти до 11 копеек.

Несмотря на общую тенденцию к снижению курса, как на официальном, так и на наличном рынках, после обеда частники начали повышать стоимость валюты. Около 15:00 доллар подорожал до 44,095 грн в продаже и 43,976 в покупке.

Курс на чорному
Курс доллара на черном рынке 23 марта. Фото: скриншот

Каким будет курс доллара в Украине в 2026 году

Этот показатель определяется исключительно в рамках политики Национального банка и никак не зависит от рыночных факторов. Об этом рассказал экономист, финансовый аналитик и инвестиционный эксперт Алексей Кущ в эфире проекта Новини.LIVE "Мир на изломе".

По словам эксперта, в краткосрочной перспективе курс гривны, вероятно, будет оставаться в пределах до 45 гривен за доллар.

"Анализируя логику нашего регулятора, я сделал для себя вывод, что пока курс будет в горизонте до 45 грн/долл. А потом может перескочить сразу на 46 грн/долл.", — отметил Кущ.

В то же время финансовый аналитик добавил, что стремительный рост курса до такого уровня пока маловероятен.

Ранее мы рассказывали, что некоторые украинцы могут получить почти 1 500 долларов финансовой помощи от международной организации. Деньги можно использовать на восстановление сельского хозяйства и животноводства.

Также узнавайте, как получить до 4 000 долларов на открытие собственного дела. Речь идет о проекте микрогрантов для граждан с ограниченными экономическими возможностями на запуск бизнеса.

Частые вопросы

Какой курс доллара в ПриватБанке на сегодня?

Государственный ПриватБанк в понедельник, 23 марта, продает американскую валюту по 44,15 грн/долл., а покупает по 43,55 грн/долл. Если вам надо купить большую сумму долларов, заказывайте наличные в банке заранее.

Какой сегодня курс доллара в обменниках?

Средний курс продажи 44,10 грн/долл., покупки — 43,96 грн/долл. В некоторых обменных пунктах может взиматься дополнительная комиссия за операцию. Поэтому необходимо всегда уточнять, какую конечную сумму вы получите на руки.

курс доллара доллар черный рынок
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
