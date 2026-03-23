Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Курс долара на чорному ринку: приватники оновили прайси

Курс долара на чорному ринку: приватники оновили прайси

Ua ru
Дата публікації: 23 березня 2026 15:50
Курс долара на чорному ринку: приватники оновили прайси
Людина притримує руками долари на столі. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 23 березня, Національний банк України знизив курс долара на 14 копійок до 43,82 грн. В банках американська валюта подешевшала у продажу на 5 копійок — до 41,10 грн/дол., та на стільки ж подорожчала у купівлі — до 43,60 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом обмінюють долари приватники

На початку торгового дня у понеділок, 23 березня, на чорному ринку американську валюту купували по 43,908 грн/дол., а продавали по 44,083 грн/дол., свідчать дані сервісу "Курс України".

Маржа як для початку тижня була середньою — близько 18 копійок на кожному доларі, але ближче до обіду вона почала різко звужуватися.

О 12:00 курс продажу долара знизився до 44,055 грн, а в купівлі валюта, навпаки, подорожчала до 43,939 грн. Відповідно спред скоротився майже до 11 копійок. 

Попри загальну тенденцію до зниження курсу, як на офіційному, так і на готівковому ринках, після обіду приватники почали підвищувати вартість валюти. Близько 15:00 долар подорожчав до 44,095 грн у продажу та 43,976 у купівлі.

Курс на чорному
Курс долара на чорному ринку 23 березня. Фото: скриншот

Яким буде курс долара в Україні у 2026 році

Цей показник визначається виключно в межах політики Національного банку і ніяк не залежить від ринкових факторів. Про це розповів економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

За словами експерта, у короткостроковій перспективі курс гривні, ймовірно, залишатиметься в межах до 45 гривень за долар.

"Аналізуючи логіку нашого регулятора, я зробив для себе висновок, що поки курс буде в горизонті до 45 грн/дол. А потім може перескочити одразу на 46 грн/дол.", — зазначив Кущ.

Водночас фінансовий аналітик додав, що стрімке зростання курсу до такого рівня наразі малоймовірне.

Часті запитання

Який курс долара в ПриватБанку на сьогодні?

Державний ПриватБанк у понеділок, 23 березня, продає американську валюту по 44,15 грн/дол., а купує по 43,55 грн/дол. Якщо вам треба купити велику суму доларів, замовляйте готівку у банку заздалегідь.

Який сьогодні курс долара в обмінниках?

Середній курс продажу 44,10 грн/дол., купівлі — 43,96 грн/дол. В деяких обмінних пунктах може стягуватися додаткова комісія за операцію. Тому необхідно завжди уточняти, яку кінцеву суму ви отримаєте на руки. 

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс долара долар чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації