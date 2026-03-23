Курс долара на чорному ринку: приватники оновили прайси

Людина притримує руками долари на столі.

У понеділок, 23 березня, Національний банк України знизив курс долара на 14 копійок до 43,82 грн. В банках американська валюта подешевшала у продажу на 5 копійок — до 41,10 грн/дол., та на стільки ж подорожчала у купівлі — до 43,60 грн/дол.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається на чорному ринку валют.

За яким курсом обмінюють долари приватники

На початку торгового дня у понеділок, 23 березня, на чорному ринку американську валюту купували по 43,908 грн/дол., а продавали по 44,083 грн/дол., свідчать дані сервісу "Курс України".

Маржа як для початку тижня була середньою — близько 18 копійок на кожному доларі, але ближче до обіду вона почала різко звужуватися.

О 12:00 курс продажу долара знизився до 44,055 грн, а в купівлі валюта, навпаки, подорожчала до 43,939 грн. Відповідно спред скоротився майже до 11 копійок.

Попри загальну тенденцію до зниження курсу, як на офіційному, так і на готівковому ринках, після обіду приватники почали підвищувати вартість валюти. Близько 15:00 долар подорожчав до 44,095 грн у продажу та 43,976 у купівлі.

Курс долара на чорному ринку 23 березня. Фото: скриншот

Яким буде курс долара в Україні у 2026 році

Цей показник визначається виключно в межах політики Національного банку і ніяк не залежить від ринкових факторів. Про це розповів економіст, фінансовий аналітик та інвестиційний експерт Олексій Кущ в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

За словами експерта, у короткостроковій перспективі курс гривні, ймовірно, залишатиметься в межах до 45 гривень за долар.

"Аналізуючи логіку нашого регулятора, я зробив для себе висновок, що поки курс буде в горизонті до 45 грн/дол. А потім може перескочити одразу на 46 грн/дол.", — зазначив Кущ.

Водночас фінансовий аналітик додав, що стрімке зростання курсу до такого рівня наразі малоймовірне.

Часті запитання

Який курс долара в ПриватБанку на сьогодні?

Державний ПриватБанк у понеділок, 23 березня, продає американську валюту по 44,15 грн/дол., а купує по 43,55 грн/дол. Якщо вам треба купити велику суму доларів, замовляйте готівку у банку заздалегідь.

Який сьогодні курс долара в обмінниках?

Середній курс продажу 44,10 грн/дол., купівлі — 43,96 грн/дол. В деяких обмінних пунктах може стягуватися додаткова комісія за операцію. Тому необхідно завжди уточняти, яку кінцеву суму ви отримаєте на руки.