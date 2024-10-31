Доллар в Украине начнет дорожать — сколько будет стоить в ноябре

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в ноябре 2024 года ожидается постепенный рост курса доллара США. Стоимость американской валюты будет приближаться к максимальному показателю, заложенному в государственном бюджете на текущий год.

Об этом говорится в прогнозе экспертов, пишет УНИАН.

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Так, по прогнозу представителя "Глобус Банка" Тараса Лесового, ситуация на валютном рынке в начале месяца будет контролируема благодаря активности Национального банка Украины (НБУ), который будет регулировать чрезмерный спрос.

В дальнейшем стоимость валюты начнет постепенно расти в направлении показателя 42 гривен, предусмотренного госбюджетом.

По его мнению, курсовые колебания не будут выходить за такие рамки:

41,2-41,8 гривны за доллар — на межбанковском рынке;

41,3-42 гривны за доллар — на наличном рынке.

"Основные изменения будут происходить в более узких пределах: 41,5-41,9 грн", — прогнозирует Лесовой.

На этой неделе доллар будет стоить 41,1-41,5 грн на межбанке и 41,2-41,7 грн — на наличном рынке, считает эксперт.

Сколько сейчас стоит доллар

По состоянию на 31 октября доллар несколько подешевел. НБУ установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 41,2790 грн/долл. по сравнению с 41,3798 грн/долл. в среду, а евровалюты — на уровне 44,6350 грн/евро, что дешевле вчерашнего курса на уровне 44,6074 грн/евро.

Курс доллара в банках. Источник: finance.i.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине осенью активно растет спрос на наличную валюту, поэтому банки завезли большие объемы наличных денег в сентябре. В общей сложности объем составил 1,3 млрд млрд долларов, что на более чем 20% больше против показателя в августе.

Ранее мы писали, что в стране вырос объем кассовых оборотов банков как по поступлениям, так и по выдаче с начала 2024 года. Показатель в среднем на 11% превышает объем довоенного в 2021 году.