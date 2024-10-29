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Українці частіше знімають готівку в банках — причини

29 жовтня 2024 11:44
Ксенія Симонова - Редактор
Попит на готівку в банках зростає — у чому причини
Каса банку. Фото: УНІАН
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні зріс обсяг касових оборотів банків як за надходженнями, так і видачею з початку 2024 року. Показник в середньому на 11% перевищує обсяг довоєнного 2021 року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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За цією інформацією, за дев’ять місяців поточного року обсяг надходжень готівки у каси банків становив 2 038,7 млрд гривень. Показник на 11,9% вищий проти аналогічного періоду 2023 року.

Обсяг видачі готівки з кас банків з початку року теж зріс (на 12,5%), до 2 067,3 млрд гривень.

В НБУ пояснюють, що таке зростання зумовлене подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення зарплат та соцвиплат населенню.

Також обсяги видачі готівкової гривні з кас банків зросли через збереження високих безпекових ризиків, зокрема подальші обстріли енергооб’єктів. Це штовхає громадян переводити частину заощаджень у готівку.

За інформацією регулятора, найбільший обсяг готівки з кас банки традиційно видавали:

  • 85,1% — за операціями клієнтів з використанням платіжних карток;
  • 3,8% — на підкріплення операторів поштового зв’язку;
  • 3,4% — для купівлі іноземної валюти в клієнтів.

Найбільші джерела надходжень готівки у каси банків були від:

  • 31,6% — торговельна виручка;
  • 23,4% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;
  • 18,2% — надходження від продажу іноземної валюти;
  • 12,9% — виручка від усіх видів послуг.

 

НБУ готівка
Графіка. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени почав активно зростати попит на готівкову валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні поточного року. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.

Станом на 29 жовтня долар продовжує зростати, але на відміну від попереднього дня, євро та злотий почали дешевшати. Відомо, як змінився офіційний курс долара, встановлений НБУ.

валюта фінанси гроші банки НБУ долар

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