Попит на готівку в банках зростає — у чому причини

Українці частіше знімають готівку в банках — причини
В Україні зріс обсяг касових оборотів банків як за надходженнями, так і видачею з початку 2024 року. Показник в середньому на 11% перевищує обсяг довоєнного 2021 року.
Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).
Зростання попиту на готівку в банках
За цією інформацією, за дев’ять місяців поточного року обсяг надходжень готівки у каси банків становив 2 038,7 млрд гривень. Показник на 11,9% вищий проти аналогічного періоду 2023 року.
Обсяг видачі готівки з кас банків з початку року теж зріс (на 12,5%), до 2 067,3 млрд гривень.
В НБУ пояснюють, що таке зростання зумовлене подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення зарплат та соцвиплат населенню.
Також обсяги видачі готівкової гривні з кас банків зросли через збереження високих безпекових ризиків, зокрема подальші обстріли енергооб’єктів. Це штовхає громадян переводити частину заощаджень у готівку.
За інформацією регулятора, найбільший обсяг готівки з кас банки традиційно видавали:
- 85,1% — за операціями клієнтів з використанням платіжних карток;
- 3,8% — на підкріплення операторів поштового зв’язку;
- 3,4% — для купівлі іноземної валюти в клієнтів.
Найбільші джерела надходжень готівки у каси банків були від:
- 31,6% — торговельна виручка;
- 23,4% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;
- 18,2% — надходження від продажу іноземної валюти;
- 12,9% — виручка від усіх видів послуг.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні восени почав активно зростати попит на готівкову валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні поточного року. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.
Станом на 29 жовтня долар продовжує зростати, але на відміну від попереднього дня, євро та злотий почали дешевшати. Відомо, як змінився офіційний курс долара, встановлений НБУ.
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