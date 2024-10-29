Попит на готівку в банках зростає — у чому причини

Каса банку. Фото: УНІАН

В Україні зріс обсяг касових оборотів банків як за надходженнями, так і видачею з початку 2024 року. Показник в середньому на 11% перевищує обсяг довоєнного 2021 року.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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За цією інформацією, за дев’ять місяців поточного року обсяг надходжень готівки у каси банків становив 2 038,7 млрд гривень. Показник на 11,9% вищий проти аналогічного періоду 2023 року.

Обсяг видачі готівки з кас банків з початку року теж зріс (на 12,5%), до 2 067,3 млрд гривень.

В НБУ пояснюють, що таке зростання зумовлене подальшим відновленням економічної активності завдяки, зокрема, зростанню споживання через підвищення зарплат та соцвиплат населенню.

Також обсяги видачі готівкової гривні з кас банків зросли через збереження високих безпекових ризиків, зокрема подальші обстріли енергооб’єктів. Це штовхає громадян переводити частину заощаджень у готівку.

За інформацією регулятора, найбільший обсяг готівки з кас банки традиційно видавали:

85,1% — за операціями клієнтів з використанням платіжних карток;

3,8% — на підкріплення операторів поштового зв’язку;

3,4% — для купівлі іноземної валюти в клієнтів.

Найбільші джерела надходжень готівки у каси банків були від:

31,6% — торговельна виручка;

23,4% — операції клієнтів з використанням платіжних карток;

18,2% — надходження від продажу іноземної валюти;

12,9% — виручка від усіх видів послуг.

Графіка. Джерело: НБУ

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні восени почав активно зростати попит на готівкову валюту, тому банки завезли більші обсяги готівки у вересні поточного року. Загалом обсяг становив 1,3 млрд млрд доларів, що на понад 20% більше проти показника у серпні.

Станом на 29 жовтня долар продовжує зростати, але на відміну від попереднього дня, євро та злотий почали дешевшати. Відомо, як змінився офіційний курс долара, встановлений НБУ.