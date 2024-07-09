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Курс доллара в Украине установил исторический максимум

9 июля 2024 17:31
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор
Курс валют 10 июля – доллар установил рекорд
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Иван
Галушко Иван
Редактор

Курс доллара в Украине установил новый исторический максимум. Национальный банк Украины поднял официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные регулятора по состоянию на вторник, 9 июля.

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Согласно данным на сайте Нацбанка, официальный курс американской валюты на 10 июля составит 40,76 гривен за доллар.

Курс повысили на 6 копеек.

курс
Курс доллара на сайте Нацбанка Фото: скриншот

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Напомним, НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны , продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Мы также писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы . Для того чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.

НБУ курс валют курс гривны курс доллара доллар

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