Курс валют 10 июля – доллар установил рекорд

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс доллара в Украине установил новый исторический максимум. Национальный банк Украины поднял официальный курс американской валюты.

Об этом свидетельствуют данные регулятора по состоянию на вторник, 9 июля.

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Согласно данным на сайте Нацбанка, официальный курс американской валюты на 10 июля составит 40,76 гривен за доллар.

Курс повысили на 6 копеек.

Курс доллара на сайте Нацбанка Фото: скриншот

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Напомним, НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны , продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.

Мы также писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы . Для того чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.