Курс валют 10 июля – доллар установил рекорд

Курс доллара в Украине установил исторический максимум
Курс доллара в Украине установил новый исторический максимум. Национальный банк Украины поднял официальный курс американской валюты.
Об этом свидетельствуют данные регулятора по состоянию на вторник, 9 июля.
Курс доллара вырос
Согласно данным на сайте Нацбанка, официальный курс американской валюты на 10 июля составит 40,76 гривен за доллар.
Курс повысили на 6 копеек.
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор .
Напомним, НБУ на прошлой неделе ослабил поддержку курса гривны , продав на межбанковском валютном рынке меньше средств из международных резервов. Объемы продаж сократились на около 40 миллионов долларов.
Мы также писали, что в 2024 году из-за подозрительных денежных переводов некоторым украинцам могут грозить блокирование банковских счетов и огромные штрафы . Для того чтобы не потерять "кровные", важно знать определенные правила.
Читайте Новини.LIVE!