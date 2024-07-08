Курс валют на 9 липня — банки та обмінники оновили ціни

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара у фінустановах та обмінниках знову почав рухатись угору. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 9 липня 2024 року також встановлено новий офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,70 грн (+0,16);

євро — 44,07 грн (+0,21);

злотий — 10,30 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,49 грн (+0,05), у продажу — 40,98 грн (+0,05). Євро у купівлі коштує — 43,75 грн (+0,11), у продажу — 44,45 грн (+0,13).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,39 грн (+0,04), у продажу — 40,99 грн (+0,04). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (+0,05), під час продажу — 41,00 грн (+0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,94 грн (+0,09), у продажу — 41,03 грн (+0,08). Євро коштує у купівлі 44,35 грн (+0,15), у продажу — 44,50 грн (+0,15).

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

Ми також писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.