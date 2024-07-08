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НБУ та банки встановили нові курси валют — оновлені дані

8 липня 2024 23:05
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют на 9 липня — банки та обмінники оновили ціни
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара у фінустановах та обмінниках знову почав рухатись угору. За рішенням Національного банку України (НБУ), на 9 липня 2024 року також встановлено новий офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на порталі Нацбанку та моніторингових сайтах.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

  • долар — 40,70 грн (+0,16);
  • євро — 44,07 грн (+0,21);
  • злотий — 10,30 грн (+0,06).

Курс валют у банках

За даними сайту Kurs, на готівковому ринку долар подорожчав. Коштує у середньому у купівлі 40,49 грн (+0,05), у продажу — 40,98 грн (+0,05). Євро у купівлі коштує — 43,75 грн (+0,11), у продажу — 44,45 грн (+0,13).

У ПриватБанку долар коштує у купівлі 40,39 грн (+0,04), у продажу — 40,99 грн (+0,04). У Райффайзен Банку купують за 40,30 грн (0,00), продають — за 40,80 грн (0,00). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,50 грн (+0,05), під час продажу — 41,00 грн (+0,03).

Свіжий курс долара в українських банках

 

курс валют
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

За даними порталу Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 40,94 грн (+0,09), у продажу — 41,03 грн (+0,08). Євро коштує у купівлі 44,35 грн (+0,15), у продажу — 44,50 грн (+0,15).

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

Ми також писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

НБУ курс валют курс гривні курс долара курс євро

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