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Курс долара в Україні встановив історичний максимум

9 липня 2024 17:31
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Галушко Іван
Редактор
Курс валют 10 липня — долар встановив рекорд
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
de2e3c9c-415f-44f2-9e01-acbbff417500 - Галушко Іван
Галушко Іван
Редактор

Курс долара в Україні встановив новий історичний максимум. Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані регулятора станом на вівторок, 9 липня.

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Згідно з даними на сайті Нацбанку, офіційний курс американської валюти на 10 липня становитиме 40,76 грн за долар.

Курс підвищили на 6 копійок.

курс
Курс долара на сайті Нацбанку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

Ми також писали, що у 2024 році через підозрілі грошові перекази деяким українцям можуть загрожувати блокування банківських рахунків та величезні штрафи. Для того, щоб не втратити "кревні", важливо знати певні правила.

НБУ курс валют курс гривні курс долара долар

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