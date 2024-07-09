Курс валют 10 липня — долар встановив рекорд

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара в Україні встановив новий історичний максимум. Національний банк України (НБУ) підняв офіційний курс американської валюти.

Про це свідчать дані регулятора станом на вівторок, 9 липня.

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Згідно з даними на сайті Нацбанку, офіційний курс американської валюти на 10 липня становитиме 40,76 грн за долар.

Курс підвищили на 6 копійок.

Курс долара на сайті Нацбанку. Фото: скриншот

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Нагадаємо, НБУ попереднього тижня ослабив підтримку курсу гривні, продавши на міжбанківському валютному ринку менше коштів із міжнародних резервів. Обсяги продажів скоротились на близько 40 мільйонів доларів.

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